Çubuk'un Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı'nın Adayı Baki Demirbaş Oldu

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı'nın Çubuk Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazandığını açıkladı.Oy tasnifi sonucunda, kesin olmayan sonuçlara göre Baki Demirbaş belediye başkanı oldu.Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş yaptığı açıklamada, 31 Mart Yerel Seçimlerin sonuçlarını değerlendirdi. Seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulunan Demirbaş, çok güzel bir seçim sürecini daha geride bıraktıklarını ve Çubukluların her zaman olduğu gibi yine AK Parti'ye çok yoğun destek verdiğini ifade etti.Çubuk'a yakışır bir seçim süreci yaşandığını belirten Demirbaş, "Kazanan inşallah Çubuk olacaktır. İnşallah önümüzdeki beş yılda yeni bir başarı hikayesi yazmak için gece gündüz demeden çaba sarf edeceğiz" dedi.Görev süresi boyunca sadece partisinin değil tüm Çubuk'un başkanı olacağını belirten Demirbaş, "Bu kadim şehre hizmet etmek bize nasip oldu" diyerek ilçesi için var gücüyle çalışacağını söyledi.İlçede 35 bin 399 seçmenin oyunu alarak büyük bir farkla belediye başkanı olduğunu hatırlatan Demirbaş, kendisini destekleyen herkese teşekkür ederek, "Artık yarış noktalandığına göre, bundan sonra Çubuk için çalışma vaktidir. Ne kadar şükretsek, ne kadar Çubuk'a hizmet etsek az. 84 mahallemizin tamamını kampanya döneminde ziyaret ettik. Çubuk'a yakışır bir seçim kampanyası yürüttük. Tüm adaylara teşekkür ediyorum. Kazanan Çubuk olmuştur. Kazanan, Çubuk'un gençliği, hanımları ve çocukları olmuştur. Şimdi haydi Bismillah diyerek tüm hemşehrilerimize hizmet etme zamanıdır. Bize oy versin vermesin herkese kapımız ve gönlümüz açık. Çubuklular Cumhur İttifakı'na, Cumhurbaşkanımıza çok yüksek bir destek verdi. Cumhurbaşkanımıza bize bu görevi tevdi ettiği için teşekkür ediyorum. Tüm Çubuklulara bu kadar büyük bir destek verdikleri için şükranlarımı sunuyorum. Seçim çalışması boyunca desteklerini esirgemeyen milletvekillerimize, ilçe teşkilatımıza ve MHP'nin değerli ilçe yöneticileri şahsında tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum. Teşkilatımızla birlikte inşallah il ve genel merkezimin de desteği ile Çubuk'umuza güzel hizmetler yapacağız. İlçe halkımızın beklentileri doğrultusunda hazırladığımız ve yeni hazırlayacağımız projelerimizi el birliğiyle hayata geçirme gayretinde olacağız" diye konuştu. - ANKARA