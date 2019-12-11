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Çubuklu judoculardan 12 madalya

Ankara'da düzenlenen Liseler Arası Judo Şampiyonasına 12 sporcu ile katılan Çubuklu sporcular 12 madalya kazandı.

11.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:56Çubuklu judoculardan 12 madalya
'da düzenlenen Liseler Arası Judo Şampiyonasına 12 sporcu ile katılan Çubuklu sporcular 12 madalya kazandı.
Ankara genelinde 37 okul arasında yapılan ve 150 sporcunun katıldığı şampiyonada Çubuklu judocular rakiplerini yenerek 48 kiloda grup olarak Ankara şampiyonu oldu.
Çubuk Belediyesi Gençlik ve Kulübü Judo Takımı Antrenörü Ahmet Koçyiğit, 12 sporcu ile katıldıkları şampiyonada 2 altın, 3 gümüş ve 7 bronz madalya alarak takım halinde 48 kilogramda Ankara şampiyonu olduklarını belirtti.
Altın madalya alan sporcularının Türkiye Şampiyonası'nda Ankara'yı temsil edeceğini belirten Koçyiğit, dördüncü defa Türkiye Şampiyonasına sporcu yetiştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da madalya alan sporcuları kutlayarak, "Bu anlamlı ve önemli başarıda emeği geçen başta öğrencimizi ve ailelerini daha sonra da onları yetiştiren hocamızı ve emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum. Biz belediye olarak imkanlar çerçevesinde ilçemizdeki tüm sporculara destek olmaya çalışıyoruz." dedi.

Ankara, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA

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