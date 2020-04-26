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Çubuklu öğretmenler sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine "yüz koruyucu siperlik" üretiyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı özveriyle görev yapan sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri için "yüz koruyucu siperlik" üretimine başladı.

26.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 26.04.2020 15:33
Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı özveriyle görev yapan sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri için "yüz koruyucu siperlik" üretimine başladı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Can Kılıç öncülüğünde çalışma başlatan öğretmenler, okulda lazer kesicilerle yüz koruyucu siperlik üretiyor.
Çalışmaları yerinde inceleyen Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlıkçılar ve güvenlik güçleri için yüz koruyucu siperlik üretiminden dolayı başta kurum müdürü Müslüm Demir ve gönüllü öğretmenlere teşekkür etti.
Çubuk dışında birçok il ve ilçeye siperlik gönderilmeye başlandığını belirten Demirbaş, "İlçemiz birçok konuda örnek olmaya başladı. Halk Eğitim Merkezimizde maske üretilirken, meslek liselerimizde de siperlik üretilmeye başlandı. Bunu çok önemli bir hareket olarak görüyorum. Öğretmenlerimiz, Kovid-19 ile mücadelede önemli bir görevi yerine getiriyorlar. Öğretmenlerimizin ellerine ve emeklerine sağlık. Kurumlarımızdaki personellerin, memurlarımızın güvenle kullanacağı kullanışlı bir siperlik olmuş." dedi.
Kurumda 16 öğretmen arkadaşıyla gece gündüz yüz korucuyu siperlik ürettiklerini anlatan Uğur Koçak ise Okul Aile Birliğinden ve öğretmenlerden maddi destek aldıklarını dile getirdi.
Koçak, şunları söyledi:
"Ülkemizin tüm kurumları gibi Kovid-19 ile mücadelede biz de ne yapabiliriz diye düşünürken, müdürümüzün tavsiyesi üzerine yüz koruyucu siperlik üretmeye karar verdik. Böylelikle okulumuzun imkanları doğrultusunda elimizdeki araç ver gereçlerle maske üretimine başladık. Çizimini ve tasarımını tamamen kendimiz yaptık. İlk etapta ilçemizdeki kurumların ihtiyaçlarını karşılamaya başladık. Diğer il ve ilçelerden yoğun bir talep gelmeye başladı. İmkanlarımız ölçüsünde talepleri karşılamaya çalışıyoruz."
Üretim yapılan lazer yazıcının da kullanılan malzemenin de yerli üretim olduğunu vurgulayan Koçak, günlük 50 olan siperlik üretim sayısını artırmayı hedeflediklerini aktardı.
Koçak, ilk gruptaki ürünleri tamamlayıp güvenlik güçleri ile sağlıkçılara ulaştırdıklarını sözlerine ekledi. Çubuklu öğretmenler sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine ’yüz koruyucu siperlik’ üretiyor

Kaynak: AA

Etiketler: Ankara, Çubuk, Güncel , Haber
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