Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Çubukspor , yeni sezon hazırlıklarına başladı.Sezonun ilk antrenmanını Esenboğa Mahallesi'ndeki stadyumda gerçekleştiren sarı-lacivertli ekip, antrenman öncesi kurban keserek dua etti.Kulüp Başkanı Lokman Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takım olarak yeni sezona çok iyi bir kadro ile başladıklarını söyledi.Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın takıma destek olduğunu hatırlatan Kılıç, ilçede yediden yetmiş yediye herkesin takımlarının arkasında olduğunu kaydetti.Çubukspor'un bir üst lige çıkması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:"Yeni sezonun tüm ilçemize ve Çubukspor camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Geçen seneki kadronun üstüne takviyeler yaparak çok iyi bir kadro kurduk. Şampiyonluğu yakalayacak bir ekiple sahaya çıktığımıza inanıyorum. Şu anda 24 kişilik bir ekiple sahaya çıktık. Gerektiği durumlarda yeni transferlerle de takviye edebiliriz. Geçtiğimiz yıl bu takımı ikinci yapan hocamız Adem Çankaya ile yine bu yıl devam edeceğiz. Bizim için önemli olan altyapıdır. Bunun için altyapıdan da 5 sporcumuzu kadromuza aldık. Sadece futbol değil, aynı zamanda Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübümüz bünyesinde 850 gencimizi de değişik branşlarda milli takıma yetiştiriyoruz. Bir hafta Esenboğa tesislerimizde kamp kuracak olan takımımız Türkiye Ziraat Kupası ile lig sezonunu açacak. O sene bu sene olsun diyoruz ve takımımız inşallah şampiyon olsun diyoruz."Geçen sezon kıl payı kaçırdıkları şampiyonluğu bu sezon yakalamak istediklerini söyleyen takım antrenörü Adem Çankaya ise, "İnşallah geçen seneki yaptığımız hatalarından ders alarak, bu yıl şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyoruz. İlçemizin özlemle, hasretle, sabırsızlıkla beklediği şampiyonluğu hediye etmek istiyoruz." dedi.Antrenman öncesi takımı sahada ziyaret eden Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise yeni sezonun tüm ilçeye ve Çubukspor camiasına hayırlı olmasını diledi.İlçe halkının kulüpten ve takımdan beklentilerinin şampiyon olmak olduğunu vurgulayan Başkan Demirbaş, "Bu kulübe her türlü desteği veren bu ilçe halkı karşılığında sizlerden şampiyonluk bekliyor. Siz başarıyı yakalarsanız tüm ilçe halkı da size her türlü desteği vermeye devam ettirecektir. Bundan hiç şüpheniz olmasın." ifadesini kullandı.Konuşmaların ardından takım ve yöneticiler birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.Daha sonra Belediye Başkanı Demirbaş'ın topa vuruşu ile sarı-lacivertli ekip ilk antrenmanına başladı.