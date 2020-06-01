Cudi Dağı eteklerinde buğday ve arpa hasadı başladı

Cudi Dağı eteklerinde buğday ve arpa hasadı başladıŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, bir zamanlar adı terörle anılan Cudi Dağı eteklerinde, yağışların da etkisiyle iyi verimin alındığı buğday ve arpa hasadına başlandı.

01.06.2020 08:58 | Son Güncelleme: 01.06.2020 09:06
Cudi Dağı eteklerinde buğday ve arpa hasadı başladı
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, bir zamanlar adı terörle anılan Cudi Dağı eteklerinde, yağışların da etkisiyle iyi verimin alındığı buğday ve arpa hasadına başlandı.
Silopi ilçesinde yakın zamana kadar adı terörle anılan Cudi Dağı eteklerinde yağışın da etkisiyle oluşan tarımdaki verim, çiftçilerin yüzünü güldürdü. Esenli köyünde, Diyarbakır'dan gelen tarım araçları ile buğday ve arpa hasadına başlandı. Çiftçiler, 4 bin dönümlük araziden geçen yıla oranlar daha bereketli mahsul elde etmenin sevincini yaşıyor. Geçen yıl verimde çok sıkıntı yaşadıklarını belirten Erdem Birlik, "Bu sene arpa, buğday ve mercimek verimi önceki senelere oranla çok güzel. Geçen sene yağmur zamansız geliyordu. Bundan dolayı verimde sıkıntı yaşadık. Bu sene çok güzel bir verim elde ettik. Arazimiz sulu olmadığı için arpa, buğday ve mercimek ekiyoruz" dedi.
Diyarbakır'dan buğday ve arpa hasadı için Silopi'ye gelen biçerdöver operatörü Şahin Kalay, "Hayırlısıyla 4 bin dönüm araziyi biçeceğiz. Bu sene yağmur çok yağdı. Ekin çok güzel, verimler gayet iyi. Silopi'den sonra hasat için Van'a gideceğiz" diye konuştu.
Öte yandan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yıl boyunca 135 bin dönümlük tarım arazisinde denetlemeler yapılarak çiftçilere sulama, zararlı böceklerle mücadele konularında bilgilendirme yapıldı. Cudi Dağı eteklerinde buğday ve arpa hasadı başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Silopi, Cudi, Güncel, Haber

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