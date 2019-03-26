Jeofizik Mühendisi Cudi Dağı'nda Gezerken 12 Milyon Yıllık Fosil Buldu

Şırnak'ta Jeofizik Yüksek Mühendisi Abdullah Sipahi, Cudi Dağı bölgesinde bilimsel adı 'gastropoda' olan karındanbacaklılar deniz canlısına ait olduğu belirtilen fosiller buldu. Jeolojik dönemlerin kayaçlar içinden çıkan fosillerle aydınlatılabileceğini söyleyen Sipahi, fosillerin, bölgede olduğu söylenen denizin varlığını kanıtlar niteliğinde olduğunu ifade etti.

SALYANGOZ FOSİLLERİNİN OLDUĞU KİREÇ TAŞI BULDU

Jeofizik Yüksek Mühendisi Abdullah Sipahi, Cudi Dağı'nda dolaşırken üzerinde, salyangoz olarak da bilinen karındanbacaklılar deniz canlısının fosilleri yer alan kireç taşı buldu.

"JEOLOJİK DÖNEMLER KAYAÇLARDAN ÇIKAN FOSİLLERLE AYDINLATILABİLİR"

Bölgede bulunan Tethis Denizi'nin 12 milyon yıl önce kapandığını anlatan Sipahi, "Türkiye bugünkü şeklini alana kadar çeşitli dönemlerden geçmiştir. Jeolojik dönemler olarak adlandırdığımız bu dönemler sedimenter kayaçlar içinden çıkan fosillerle aydınlatılabilir. Şu an üzerinde bulunduğumuz Cudi bölgesi Büyük Okyanus ve Atlas Okyanusu'nun kapanması sonucu aradaki Tethis Denizi'nin kapanmasıyla meydana gelmiş bir bölgedir. Bu Tethis Denizi günümüzden yaklaşık 12 milyon yıl önce kapanmıştır" dedi.

"CUDİ'DEKİ FOSİLLER 12 MİLYON YIL ÖNCE BÖLGEDE DENİZ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Gastropoda'nın karasal, denizel ve gölsel ortamlarda yaşayabildiğini anlatan Sipahi, şunları söyledi:

"Cudi Dağı'nda bulduğumuz bu fosiller günümüzden yaklaşık 12 milyon yıl önce bölgede bir deniz olduğunu göstermektedir. Bu fosiller gastropoda olarak tanınır. Gastropodalar karından bacaklıdır. Gastropodalar karasal, denizel ve gölsel ortamlarda yaşayabilirler. Ama bulmuş olduğumuz bu canlı denizel ortamlardaki kireç taşlarından çıktığı için biz bu canlıya denizde yaşayan bir gastropoda diyebiliriz. Denizel kireç taşları içinden çıkan bu canlı bize bölgede yaklaşık 12 milyon yıl önce bir deniz olduğunu göstermektedir."

BÖLGEDE DETAYLI ÇALIŞMALAR YAPIYOR

Bölgedeki terör olayları nedeniyle daha önce araştırma yapılmadığını ifade eden Sipahi, "Geçmiş yıllarda bölgedeki terör olayları nedeniyle burada çeşitli çalışmalar yapılamamıştır. Bölgede sağlanan huzur sonucu gerek kamu, gerekse özel sektör çalışanları bölgede şu an detaylı çalışmalar yapmaktadır. Bunu önümüzdeki yıllarda daha iyi anlamış olacağız. Ama görünen o ki bölgede petrol, kömür gibi yer altı kaynakları bulunmaktadır" diye konuştu.

Kaynak: DHA