Çufalı'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü Mesajı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı yayımladı.Çufalı mesajında şu ifadelere yer verdi:"Ülkemizde ve dünyada her yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak anılmaktadır. Engellilerin eğitim, sağlık ve diğer sosyal haklardan eşit olarak yararlanması toplumların temel refah göstergelerinden biridir. Engel ve engellilik, toplumsal yaşam açısından sadece engellileri ve ailelerini değil, nüfusun yaşlanması, kronik hastalıkların yaygınlaşması, kazalar ve doğal afetler gibi sebepler, sağlığı tehdit eden risklerin artması ile birlikte daha fazla sayıda insanı ilgilendiren bir dünya problemidir. Bu nedenle engellilik, günümüzde sosyal model ile daha anlaşılır, daha insani, tüm kurumları ve yapıları ilgilendiren bir boyutta değerlendirilmektedir. Üniversitelerin yerine getirmesi gereken eğitim işlevlerinin yanı sıra araştırma, farkındalık, sosyal destek, sağlık ve topluma hizmet uygulamaları sosyal modelde daha önemli hale gelmektedir. Bu bilincin gereği olarak üniversitemiz üzerine düşen eğitim, araştırma, farkındalık, sosyal destek, sağlık ve topluma hizmet uygulamalarını artırarak sürdürmektedir. Üniversitemiz hedef aldığı "Engelsiz Üniversite" olma yönünde kararlılıkla ilerlemektedir. 2018 yılında YÖK tarafından ilk kez verilen "Engelsiz Bayrak" ödülleri kapsamında bir fakültemiz "Mekanda Erişim" "Turuncu Bayrak" ödülü almış, iki fakültemiz de aday olarak değerlendirilmiştir. Bu yıl çok sayıda birimizde erişilebilirliğe yatırım yapmayı sürdürdük. Üniversitemizi her anlamda tüm paydaşlarımız için erişilebilir bir "yaşam merkezi" olması yönündeki gayretlerimiz artarak devam etmektedir. Üniversitemiz sadece ülkemizde değil Avrupa'da da engelli üniversite öğrencileri ve engelli öğrenci birimleri konusunda araştırma inceleme çalışmalarını sürdürmektedir. İlgili birimlerimizin katkısıyla engelliler ile ilgili somut projelere destek vermeye devam edecek, onların yeterlilik ve işlevselliklerini en üst düzeye çıkarma amacıyla koruma, bakım, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin geliştirilmesi faaliyetleri ile bu alanlarda nitelikli insan gücü olmayı sürdüreceğiz. Yılın her gününde yapılan proje ve etkinliklerin engelli bireylerin toplumsal yaşama tam katılımı yönünde olumlu katkılar sağladığının bilinci ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günündeki tüm etkinliklerin engellilerin hayatlarına olumlu katkılar sağlaması, engelsiz bir dünyada hep birlikte yaşamaya vesile olmasını dilerim." - ZONGULDAK