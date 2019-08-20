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Çuha Fabrikası 1.etap projeleri onaylandı

Kocaeli'nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesi olan Kartepe Çuha Fabrika-i Hümayun'da bulunan yapıların restorasyon projeleri onaylandı.

20.08.2019 11:06 Çuha Fabrikası 1.etap projeleri onaylandı
Kocaeli'nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesi olan Kartepe Çuha Fabrika-i Hümayun'da bulunan yapıların restorasyon projeleri onaylandı.

Kartepe Çuha Fabrika-i Hümayun kapsamında bulunan yapıların 1.etap rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı. Projenin tamamlanması ile Kocaeli'nin sanayi tarihi gözler önüne serilmiş olacak. 1844 yılında Sultan Abdülmecit döneminde kurulan ender ve dönemin mimari özelliklerini ortaya koyan özgünlükte eserlerinden biri olan Çuha Fabrika-i Hümayun'un "Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescil ve ilan edilmesi sonrasında Kartepe Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanmıştı.

Kartepe Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında 1.etap olarak belirlenen atölye, av köşkü, hidroelektrik santrali, su deposu yapılarının rölöve, restitüsyon projeleri ve eklerinin Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmasının ardından Restorasyon Projeleri de 24 Temmuz 2019 tarihinde K.K.V.K.B. kurulu tarafından onaylandı. Kartepe Çuha Fabrikası 1.Etap olarak belirlenen yapıların projelerinin tamamlanmasıyla birlikte Kartepe Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü teknik ekibince 2.Etap yapıların projelendirilmesi ile ilgili çalışmalara da başlanacak. - KOCAELİ

Kocaeli, Kartepe, Yaşam

Kaynak: İHA

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