Çukur 2. Sezon 24. Bölüm İlk Sahne Yayınlandı!

Çeto ile Vartolu'nun karşılaşmaları üzerine Vartolu, Çeto'nun yalnız kaldığını söyler. Bu durumun üzerine Çeto ise gelecek günler için bir karşılaşmanın olacağının sinyallerini verir. İşte, Çukur dizisinin 2. sezon 24. bölümüne dair ipuçları...

ÇUKUR 2. SEZON 23. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur'un bu akşam ekrana gelen 2. sezonun 23. bölümünde kızı Damla'nın Cumali'yle evlenmesini isteyen ve bunun oyunun bir parçası olduğunu dile getiren Uluç izleyenleri şaşırttı. Selim'le anlaşan Sena, Mahsun'un karşısına çıkarak geçmişiyle ilgili önemli bilgiler elde etti. Cumali'nin Yıldız'la evlenmek istediği öğrenen Sultan, Yıldız'ın yanına giderek bu evliliği istemediğini açıkça belli etti. Gözyaşlarına hakim olamayan Yıldız, Cumali'nin evlenme teklifini kabul etmedi. İkilinin yaşadığı acı izleyenleri derinden etkilerken Cumali, İdris'ten Damla ile evleneceğini öğrendi. Çeto'nun zayıf düşmesinden faydalanmak isteyen Cumali, Karakuzulara son darbeyi vurmak için harekete geçti. Cumali'nin Meke sayesinde ulaştığı önemli bir sır, Çeto'yu Koçovalılar karşısında zor durumda bıraktı.

Cumali'nin "Çeto duydum seni de kesmişler zamanında geçmiş olsun ama biraz fazla kesmişler öyle mi?" sözleri herkeste şok etkisi yaratırken, Çeto'da ipleri koparttı. Cumali ve Damla'nın düğünlerinde doyasıya eğlenen Koçovalılardan intikam almak isteyen Çeto, Karakuzularla birlikte düğünü basmak istedi. Fakat ava giderken avlanan Çeto, Yamaç'ın planıyla başka bir düğün salonunda tuzağa düştü. Çeto can çekişirken yardımına koşan Mahsun mekandan dışarı çıkardı. Bu sırada Metin'den Baykal adını yeniden duyan Yamaç, Salih ve Selim şoke oldu. Damla ile evlenen Cumali, evlendiği gece soluğu Yıldız'ın yanında aldı. Uluç ve yüzüklü kişinin Karakuzular ve Koçovalıları bitirmek için anlaşma yaptığı final sahnesi ise izleyenleri ekran başına kilitledi.