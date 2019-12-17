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Çukur 3.Sezon 13.Bölüm Kemal Kurtulacak mı?

3.Sezon 13.Bölüm Özet: Çukur'da yaşanacak şoke edici bir gelişme sonrasında Yamaç'ı kimse tutamayacak.

17.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:46
3.Sezon 13.Bölüm Özet:
'da yaşanacak şoke edici bir gelişme sonrasında Yamaç'ı kimse tutamayacak. Yamaç'ın yapacağı hamlenin ardından harekete geçen Azer bulduğu desteklerle Çukur'un karşısına daha güçlü çıkacak. Azer'in saldırısı karşısında Yamaç'ın ne yapacağı merakla beklenecek.
Mahalleye gelen tanıdık bir isim Koçovalılara hiç beklemedikleri bir destek sağlayacak. Yamaç ve Nehir arasında yaşanan sürpriz gelişmeler Yamaç'ı bir süre Çukur'dan uzaklaştıracak. Vartolu ve Medet'in aksiyon dolu Almanya macerası ise izleyenleri ekran başına kilitleyecek.
Azer ve Yamaç'ın arasında giderek yükselen gerilim ise bir Koçovalı'nın daha hayatını tehlikeye atacak.
Çukur 3.Sezon 13.Bölüm Kemal Kurtulacak mı?

Çukur, TV

Kaynak: DailyMotion.com


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