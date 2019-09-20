Çukur 3. sezon 2. bölüm fragmanı yayında! Çukur 69. yeni bölüm fragmanı izle

Çukur 3. sezon 2. fragmanı Show TV tarafından yayınlandı. Pazartesi günü yeni sezon ilk bölümü ile hayranlarını ekrana kilitleyen Çukur'un yeni bölüm fragmanında tansiyon yükseliyor. Vartolu'nun cezaevinden çıkışı ve "Bundan sonra kimse kimseye erişmeyecek. Ne ben size ne de siz bana!" sözleri sonrasında Cumali'nin "satıcı şerefsiz" sözleri dikkat çekiyor. Azer'in memleketi Adana'ya gittiği sahneler ise yeni bölümde neler olacak merak ettiriyor.

ÇUKUR 69. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Cumali'nin, cezaevinden götürülen Vartolu'yu suçladığı tanıtımda Akın'ın Çukur sokaklarında silahla kovaladığı kişi merak uyandırıyor. Yamaç'ın "Kadınlara ve çocuklara dokunulmaz. Sen evlerine giden kadınları kaçırıp kafalarına silah dayadın. Şimdi seçme sırası sende!" sözlerinin yankılandığı tanıtımda ailesinin yanına gittiği görülen Azer'in ateş ettiği anlar gerilimi yükseltiyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 3. sezonun 1. bölümünde (68. Bölüm): Koçovalılar, hayatlarının en büyük acısıyla karşı karşıyadır! Yücel'in oyunuyla Yamaç ve İdris Koçovalı'dan biri diğerini vurmak zorunda kalmıştır. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı Çukur'da hâkimiyeti Akın Koçovalı alırken, Baykal'ın kızı Efsun'un Çukur'a adım atması kartların yeniden dağıtılmasına neden olacak.

Azer, Yücel ve Timsah'la işbirliği yapan Efsun'un planı merakla beklenirken, Akın ile Azer'in bir araya gelmesi de soru işareti yaratacak. Sultan'ın Vartolu Sadettin'den isteği ekran başındakileri şaşırtacak. Herkesten bir adım önde olduğunu düşünen Yücel ise en beklemediği anda hayati bir tuzakla karşı karşıya kalacak.