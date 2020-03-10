Çukur 3.Sezon 24.Bölüm
3.Sezon 24.Bölüm Özet: Koçovalı ailesi Cumali ve Damla'nın yaşadıklarıyla sarsılırken polis tarafından tutulan Yamaç'a sürpriz bir teklif sunulacak.
10.03.2020 10:46 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:46
3.Sezon 24.Bölüm Özet:
Koçovalı ailesi Cumali ve Damla'nın yaşadıklarıyla sarsılırken polis tarafından tutulan Yamaç'a sürpriz bir teklif sunulacak. Çağatay'ı öldürmek üzere harekete geçen Cumali'yi korumak için bütün mahalle harekete geçecek ancak Cumali'nin karşısında kimse duramayacak. Cumali'nin Çağatay'a saldırısı nefesleri kesecek. Yamaç'ın Çağatay karşısında bir koz elde edebilmesi için Efsun kritik bir hamle yapacak. Vartolu eski bir düşmanla olan hesabını kapatırken zor anlar yaşayacak. Yamaç'ın Çağatay'ın sonunu getirmek için kurduğu son oyun merakla beklenecek.
Koçovalı ailesi Cumali ve Damla'nın yaşadıklarıyla sarsılırken polis tarafından tutulan Yamaç'a sürpriz bir teklif sunulacak. Çağatay'ı öldürmek üzere harekete geçen Cumali'yi korumak için bütün mahalle harekete geçecek ancak Cumali'nin karşısında kimse duramayacak. Cumali'nin Çağatay'a saldırısı nefesleri kesecek. Yamaç'ın Çağatay karşısında bir koz elde edebilmesi için Efsun kritik bir hamle yapacak. Vartolu eski bir düşmanla olan hesabını kapatırken zor anlar yaşayacak. Yamaç'ın Çağatay'ın sonunu getirmek için kurduğu son oyun merakla beklenecek.
Kaynak: DailyMotion.com
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