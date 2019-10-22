Çukur 3. sezon 6. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Çukur son bölüm izle

Yamaç, Çukur'a muhteşem bir dönüş yapar. Diğer Koçovalılar da hapisten çıkmak için gün sayarlarken Yamaç, yeni planlar peşindedir. Pazartesi akşamı Show TV'de ekrana gelen Çukur yine nefes kesti. Çukur 72. bölümde neler oldu? Çukur 3. Sezon 6. bölüm fragmanı, Çukur 72. son bölüm izle...

ÇUKUR 3. SEZON 5. BÖLÜM FULL İZLE…

3. SEZON 6. BÖLÜM İLK SAHNE YAYIMLANDI!

Akın ile kahvede buluşan Yamaç ona, ''Çukur'u nasıl koruruz?'' sorusunu yöneltir. Ardından Akın'ın çözümüne karşı Yamaç küplere biner. Akın ise ne yaptıysa Çukur için yaptığını söylese de Yamaç, Çukur'un bu şekilde korunamayacağını anlatmaya çalışır.

Koçovalıların yokluğunda Çukur'u bir şekilde korumaya çalıştığını ifade eden Akın'a, Yamaç'ın tepkisi sert olur. Yamaç, kuralları çiğneyen Akın'nın yaptıklarının bir bedeli olduğunu belirterek onu hem evden hem de Çukur'dan kovar. Asi Koçovalı ise ''Yanlış yapıyorsun amca.'' cümlesiyle aslında olabilecek her şeyi özetler.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç'ın Çukur'a dönüşü büyük bir heyecan ve sevinçle karşılanır. Akın, bu gelişme karşısında sakin kalmaya çalışırken yapacağı hamle merakla bekleniyor. Cumali'nin Çizgili Kenan'dan aldığı intikam, sürpriz gelişmelere neden olurken, Yamaç tüm bu gelişmeler üzerine yeni bir plan belirlemek zorunda kalır. Bu planını gerçekleştirmek için Şenol'dan yardım isteyen Yamaç, kuracağı oyunla nefesleri kesecek.

Hapishaneden çıkmak için gün sayan Koçovalılar, kendilerini hiç beklemedikleri bir tuzağın içinde bulurlar. Vartolu'nun beklenmedik bir olay karşısındaki hamlesi ise hapishanedeki tüm dengeleri alt üst eder. Yamaç'ın yaşadığını öğrenen Efsun tehlikeli bir oyunun içine düşerken Azer ise Yamaç'a şoke edici bir teklifle gelecek.