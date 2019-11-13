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Çukur 3.Sezon 8.Bölüm Tahribad-ı İsyan - Çatapat

Çukur 3.Sezon 8.Bölüm Özet: Yaşanan sürpriz gelişmeler Yamaç, Selim ve Akın arasında büyük yüzleşmenin gerçekleşmesine neden olacak.

13.11.2019 09:47 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:47
3.Sezon 8.Bölüm Özet:
Yaşanan sürpriz gelişmeler Yamaç, ve Akın arasında büyük yüzleşmenin gerçekleşmesine neden olacak. Yamaç'ın Akın'ı aileden ve Çukur'dan tamamen kopmasına yol açan sözleri, Akın'da şok etkisi yaratacak. Akın soluğu Kutay'ın karşısında alırken, onu kardeşi olarak gören Kutay, ihanetinin bedelini ağır ödeyecek.
Azer, Fadik'i kurtaranın Yamaç olduğunu öğrenecek. Selim, kızı Karaca'yı kurtarmak için Azer'in karşısına çıkacak. Cumali, Murtaza'nın sadakatini sınarken, bu durum bazı güçlerin birleşmesine sebep olacak. Aliço'yu kurtarmayı kafasına koyan Yamaç yeniden harekete geçecek.
Aliço ile Yavuz arasında yaşanan gergin dakikalar tansiyonu tırmandırırken, Vartolu ve Medet'in sonunda kavuşması ekran başındakileri gülümsetecek. Yamaç'ın Aliço'ya ulaşıp ulaşmayacağı büyük bir heyecanla beklenirken, Yamaç ile Nehir arasında yaşanacak sürpriz gelişme izleyenleri şaşırtacak.
Çukur 3.Sezon 8.Bölüm Tahribad-ı İsyan - Çatapat

Selim, Çukur, TV

Kaynak: DailyMotion.com


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