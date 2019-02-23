Çukur 54. Yeni Bölüm Fragmanı Geldi! Vartolu'yu Bekleyen Kötü Sürpriz!

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği Show Tv'nin sevilen dizisi Çukur'un 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Erkan Kolçak Köstendil, Aras Bulut İynemli, Ercan Kesal ve Perihan Savaş'ın oynadığı dizinin yeni bölüm fragmanında; Sultan Ana mahlledeki aşevini tekrar açıyor, ancak ilk konuğu hiç beklemediği biri çıkıyor: Mahsun. Sultan, "Bilen gelir. Kimsesiz, yalnız, sokakta kalan" sözleri ve ardından yanağını okşaması Mahsun'u şoke ediyor. Medet ile birlikte Sultan Ana'yı kurtarmak isteyen Vartolu'ya, Mahsun'un kötü bir sürprizi vardır. İşte Çukur 54. yeni bölüm fragmanı...

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 53. BÖLÜM ÖZETİ…

İdris, Sultan'ın Çukur'a dönmesinden sonra yalnız kaldığı evde yemek hazırlıyor. Bu sırada kapı çalar. Kapıyı açtığında karşısında Aliço'yu bulur. Aliço, İdris'e ona bir söz verdiğini söyler. Aynı dakikalarda Çeto ve Karakuzular Çukur'dadır. Yamaç ve Çeto'ya "Hazırlanın çok eğleneceğiz. Çukur'a hoş geldiniz" diyor.

ALİÇO GEÇMİŞİ HATIRLIYOR

Aliço, İdris'e "Aile neredeyse, ev orasıdır!" sözünü hatırlatıyor. İdris'in "benim evim artık burası" dediğinde ısrarla geri dönmesini istiyor. Aliço bu sırada İdris ile tanıştığı günü, İdris'in onu Çukur'a davet etmesini ve daha birçok şeyi hatır. Hatırladığı bir şey daha vardır: Ona verdiği söz…

İDRİS ÇUKUR'DA

Sabah olduğunda Aliço uyanır. Uyandığı anda İdris'i arar gözleri. İdris ise banyoda traş olmaktadır. Ardından takımlarını giyer. Aliço ve İdris mahalleye döner. İdris'i Çukur'da görenler ona sevgi gösterilerinde bulunur ve elini öpüp alkışlar. İdris de Aliço'ya dönüp, "Ne diyorsun Aliço, oldu mu?" diye sorrar. Aliço çok sevinir ve "Oldu amca" der. Bu sırada kahvede oturan Yamaç ve diğerleri, çocukların "İdris Baba Çukur'a döndü" sesleriyle birlikte onu karşılamak için dışarı çıkarlar.