Çukur 67. Bölüm Tek Parça İzle! Çukur 67. Son Bölümde Nefesler Tutuldu!

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi olan Çukur 67. son bölüm yayınlandı. Çukur 2. sezon finaline girerken izleyiciler nefes kesen sahnelere tanık oldu. Koçovalılar arka arkaya yaşadıkları acı kayıpların ardından Akın Koçovalı'nın hapishaneden çıkmasıyla büyük bir mutluluk yaşadı. Ancak Akın'ın aileye gelişi beraberinde pek çok soru işaretini de oluşturdu. Show TV tarafından dün yayınlanan Çukur 67. son bölüm tek parça olarak yayınlandı. Çukur son bölüm izlemek isteyenler diziye aşağıdaki linkten ulaşabilir. Peki Çukur 67. son bölümde neler oldu?

ÇUKUR 67. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA! ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE!

ÇUKUR 67. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur sezon finalinde Koçovalılar arka arkaya yaşadıkları acı kayıpların ardından Akın Koçovalı'nın hapishaneden çıkmasıyla büyük bir mutluluk yaşadı. Ama Akın'ın ailesine kavuşması beraberinde pek çok soru işaretini de getirdi.

Çukur 67. son bölümde, Azer ve Timsah'la işbirliği yapan Yücel, Koçovalıları yok etmek için elinden geleni yaparken Yamaç, sürpriz planıyla Yücel'e karşı bir adım önde oldu. Çukur 2. sezon 34. son bölümde Yamaç, tüm öfkesini ve kinini Yücel'in yüzüne püskürtürken "Gittiğin yerde Baykal'a, Çeto'ya, Mahsun'a beni sor. Benim kim olduğumu çok iyi biliyorlar. Yamaç Koçovalı ben!" dedi. Çukur'un, İstanbul'un her bir köşesine yayılacağı bölümde görülen yeni bir siyah zarf ise tansiyonu yükseltti.

Çukur sezon finalinde yaşanan sürpriz gelişmeler Çukur'u, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yepyeni bir döneme gireceğe benziyor. Geçtiğimiz sezon finalinde herkesin terk etmek zorunda kaldığı Çukur'da bu sefer kimlerin kalacağı, kimlerin gideceği ise merak uyandırıyor.