Çukur 67. Yeni Bölüm 2. Fragmanı (Çukur Sezon Finali 2. Fragmanı)

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi olan Çukur 67. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çukur sezon finali 2. fragmanında aksiyonun giderek tırmandığı görünüyor. Çukur meydanında ortaya saçılan siyah zarflar ve Koçovalı kadınlarının başlarına dayanan silahlar yeni bir fırtınanın habercisi olurken öfkesi gözlerinden okunan Akın Koçovalı'nın isyanı dikkat çekiyor. Yamaç'ın, "O Çukur'u İstanbul'da sanıyor ya, İstanbul'un Çukur'da olduğunu öğrenecek!" sözlerinin yankılandığı Çukur 2. sezon 34. yeni bölüm 2. fragmanında nefesler tutuluyor. Koçovalıların, Azer ve adamlarına savaş açtığı heyecan dolu dakikalar gerilimi yükseltirken neler olacağı ise merak konusu.

ÇUKUR 67. YENİ BÖLÜMDE (ÇUKUR SEZON FİNALİ) NELER OLACAK?

Çukur sezon finalinde Koçovalılar arka arkaya yaşadıkları acı kayıpların ardından Akın Koçovalı'nın hapishaneden çıkmasıyla büyük bir mutluluk yaşayacak. Ama Akın'ın ailesine kavuşması beraberinde pek çok soru işaretini de getirecek. Azer ve Timsah'la işbirliği yapan Yücel, Koçovalıları yok etmek için elinden geleni yaparken Yamaç, sürpriz planıyla Yücel'e karşı bir adım önde olacak. Çukur'un, İstanbul'un her bir köşesine yayılacağı bölümde görülen yeni bir siyah zarf ise tansiyonu yükseltecek. Çukur sezon finalinde yaşanan sürpriz gelişmeler Çukur'u, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yepyeni bir döneme sürükleyecek. Geçtiğimiz sezon finalinde herkesin terk etmek zorunda kaldığı Çukur'da bu sefer kimlerin kalacağı, kimlerin gideceği ise büyük merak uyandıracak.