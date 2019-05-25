Çukur 67. Yeni Bölüm Fragmanı: "Benim Sena'm Sana Hiçbir Şey Yapmamıştı!"

Show TV'nin reyting rekortmeni Çukur 2. sezon finali fragmanı yayınlandı. Çukur 67. yeni bölüm fragmanında Yamaç Yücel'i yakalayıp bir evde bağlı halde görünüyor. Çukur 2. sezon 34. yeni bölüm fragmanında Yamaç, tüm öfkesini ve kinini Yücel'in yüzüne püskürtürken "Gittiğin yerde Baykal'a, Çeto'ya, Mahsun'a beni sor. Benim kim olduğumu çok iyi biliyorlar. Yamaç Koçovalı ben!" diyor. Peki Çukur son bölümde neler yaşandı?

ÇUKUR 66. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 66. son bölümde Yamaç, eline üçüncü bir siyah zarfın geçmesiyle deliye döndü. Çukurdakiler dört bir yandan Aliço'yu bulmak için hareket etti.

MEKE'YLE CELASUN, AZER İLE YÜZLEŞTİ

Emin adımlarla planını harekete geçiren Yücel, Timsah ile ittifak kurdu. Bu sırada Celasun'un geçmişte yaptığı bir hata, Meke'yle ikisini Azer'le yüzleştirdi. Çukur 66. son bölümde Celasun ve Meke büyük bir tehlike yaşadı.

AKIN KOÇOVALI TAHLİYE OLMASINA SAYILI GÜN

Çukur 2. sezon 33. son bölümde seyircilerin ilk sezondan beri büyük merakla bekledikleri Akın Koçovalı, hapishaneden tahliye olmak için gün saydı.

DAMLA İKİ TERCİH ARASINDA KALDI

Çukur 66. son bölümde Cumali, babasının kaybıyla yıkılan Damla'nın yanında olabilmek için elinden geleni yaparken Damla, iki tercih arasında kaldı. Sena ve Akşın'ın kayıplarının ardından yeni bir kaybın yaşanması Çukur'daki tüm dengeleri alt üst etti.

YAMAÇ VE AZER DÖVÜŞTÜ

Çukur 66. son bölümde Yamaç, her yerde Aliço'yu aradı. Azer, "Karınla, yeğenin ölmüş. Söylesene Yamaç, kaç para onların acısını kapatır?" sözleriyle Yamaç'ı beklemediği bir yerden vurdu. İkilinin kavga ettiği sahneler gerilimi yükseltirken kalabalık bir grubun kovaladığı Celasun ve Meke seyircilerin heyecanını tavana çıkardı. Azer, "Kardeşin Salih'i senden alacağım!" sözleriyle yeni bir fırtınanın kopacağı sinyalini verdi.