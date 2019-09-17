Çukur 69. bölüm ilk sahne - fragman yayında! Çukur 68. son bölüm izle!

Show TV'nin rekortmen dizisi Çukur 3. sezonu dün akşam başladı. Çukur 68. son bölümü hayranlarını ekran başına kilitledi. Çukur artık Koçovalıların elinden çıkmıştır. Azer, Yücel, Efsun ile birlikte Akın işbirliği yapar. Çukur 3. sezonun 1. bölümünde (68. bölüm): Yamaç, Yücel'den intikamını alıyor. Son sahnede ise Yamaç'ın camiye gidip imama babasının son sözlerini söylediği anlar izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM İLK SAHNE

Çukur yeni bölüm ilk sahnesinde ünlü oyuncu Salih Kalyon, diziye Aliço'nun babası rolünde diziye katılıyor. Aliço, babasına "Ben Çukur'a dönmek istiyorum" diyor ama babası "Artık Çukur mukur yok" diye cevap veriyor. Çukur son bölüm tamamını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE

YAMAÇ'A İDRİS KOÇOVALI ÖLÜRKEN SÖYLEDİĞİ AYETİN MEALİ

"İz kâle lehû rabbuhû eslim kâle eslemtu li rabbil âlemîn(âlemîne)"

Rabbi ona "Teslim ol" dediği zaman (İbrahim) "Alemlerin Rabbine teslim oldum" demişti.

(2-Bakara 131)

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 3. sezonun 1. bölümünde (68. Bölüm): Koçovalılar, hayatlarının en büyük acısıyla karşı karşıyadır! Yücel'in oyunuyla Yamaç ve İdris Koçovalı'dan biri diğerini vurmak zorunda kalmıştır. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı Çukur'da hâkimiyeti Akın Koçovalı alırken, Baykal'ın kızı Efsun'un Çukur'a adım atması kartların yeniden dağıtılmasına neden olacak.

Azer, Yücel ve Timsah'la işbirliği yapan Efsun'un planı merakla beklenirken, Akın ile Azer'in bir araya gelmesi de soru işareti yaratacak. Sultan'ın Vartolu Sadettin'den isteği ekran başındakileri şaşırtacak. Herkesten bir adım önde olduğunu düşünen Yücel ise en beklemediği anda hayati bir tuzakla karşı karşıya kalacak.