Çukur 79. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Kemal vuruluyor

Ay yapım imzalı Çukur dizisinin 3. sezon 12. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Azer'i karşısında gören Yamaç, elindeki tabancaları yere atıyor. Azer'in ateş edeceğini anlayan ve Yamaç'ın önüne geçen Kemal, vuruluyor. Yamaç, kollarında tuttuğu Kemal'in "Kardeş miyiz, Can mıyız, Tek miyiz" sözleri üzerine gözyaşlarına hakim olamıyor.

Çukur'un yeni bölüm ilk fragmanında, Timsah ile Yamaç'ın silahlı düello sahnesi nefesleri keserken, Koçovalıların vurulması izleyicileri şoke ediyor. Aksiyon sahnelerinin yer aldığı fragmanda Yamaç, "Artık öl" diyerek bağıran Timsah'a, "Becerebiliyorsan becer. Sen de kurtul ben de kurtulayım" sözleriyle cevap veriyor.

KOÇOVALILAR VURULUYOR

Vartolu'nun "Duydum ki ateş ediyormuşsunuz. Ettirmem. Burada yalnızca ben ateş ederim ben." sözleriyle çatışmanın fitilini ateşliyor. Fragmanın sonunda Koçovalıların vurulması ise izleyicileri şok ediyor.

ÇUKUR'UN 78. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çukur'un Pazartesi akşamı ekrana gelen 3. sezonun 11. bölümünde Çukurlu kadınların kaçırılması mahallede şok etkisi yaratırken, bütün Çukur korku içinde Koçovalılardan yardım bekledi. Yamaç, Çukur'un kızlarını bulmak için tüm mahalleliyi örgütledi. Mahalleliler de bütün İstanbul'a yayılıp Koçovalılara yardım etti. Yamaç, Aliço'nun yardımıyla Azer'in himayesindeki Bülent'in zaafını bulmaya çalıştı. Mahalle İstanbul'un altını üstüne getirirken Vartolu nihayet hapisten çıktı. Cumali, Çukur'un kızlarına yanlış yapan Nahit'e gereken dersi verirken, Azer'in kardeşi Kadir'i aldı. Yamaç ise Bülent'in herkesten sakladığı paralarına ulaştı ve karşılığında Çukur'un kızlarını istedi. Akın, Timsah'ı harekete geçmesi için cesaretlendirirken, Azer ve Yamaç arasındaki gerilim giderek arttı. Cumali'nin kızları bulmak için gittiği depo, Selim'in ise Bülent bulmak için gittiği ev boş çıkınca ikisi de tuzağa düştüğünü anladı. Timsah'ın ölmediğini öğrenen Yamaç ise tek başına Timsah'ın karşısına çıkmak için harekete geçti. Final sahnesinde ise Timsah, Yamaç'ı pusuya düşürdü.