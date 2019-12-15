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Çukur 80. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Koçovalıları bekleyen büyük tehlike!

Ekranların sevilen dizisi Çukur'un 80. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çukur'da Emmi, "Kardeşlerini, sevdiklerini hepsini kaybedeceksin. Şimdi durmazsan, yoksa olacakların önüne geçemeyiz" diyerek Yamaç'ı uyarıyor. Kahveye gelen sürpriz misafir ise, "Çukur'u haritadan silecekmiş, Koçovalıları yaşatmayacakmış!" sözleriyle dikkat çekiyor.

15.12.2019 00:13 | Son Güncelleme: 15.12.2019 00:20

Show TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi 'un 80. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kemal'in tabutunun taşındığı anların ekrana geldiği, duygusal anların yer aldığı yeni bölüm fragmanında Emmi, "Kardeşlerini, sevdiklerini hepsini kaybedeceksin. Şimdi durmazsan, yoksa olacakların önüne geçemeyiz" diyerek Yamaç'ı uyarıyor.

"ÇUKUR'U HARİTADAN SİLECEKMİŞ"

Kahveye gelen sürpriz misafir ise, "Çukur'u haritadan silecekmiş, Koçovalıları yaşatmayacakmış! Bundan sonrası sizin bileceğiniz iş" sözleriyle yaklaşan tehlikenin sinyalini veriyor.

Silahlı çatışmaların yer aldığı yeni bölüm fragmanında Cuma Koçovalı, "El el üstünde oturacağız, heriflerin bizi bitirmesini mi seyredeceğiz" sözleriyle tepkisini ortaya koyuyor. Fadik ve Sultan'ın bir kez daha bir araya geldiği tanıtımda Yamaç'ın, "Bir şey olmuş!" sözleri ise merak uyandırıyor.

ÇUKUR 80. BÖLÜM İLK FRAGMANINDA NELER OLDU?

Öte yandan, başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinin 80. bölüm ilk fragmanı da geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Çukur'un yeni bölüm fragmanına Vartolu ve Medet'in Almanya çıkarması damga vuruyor. Vartolu ve Medet'in Berlin sokaklarında görüldüğü yeni bölüm fragmanında ikilinin eğlenceli anları gülümsetiyor.

FLASH BELLEĞİN PEŞİNE DÜŞÜYORLAR

Ay Yapım imzalı Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur'un yeni bölümünde Berlin sokaklarında Vartolu ve Medet'i heyecan dolu dakikalar bekleyecek. Vartolu, "Sevgili Kreuzbergliler, Vartolu Saadettin abiniz ayağınıza geldi." sözleriyle Almanya'ya adım atıyor.

İdris Koçovalı'nın katilini öğrenmek için Almanya'ya giden Vartolu, Timsah'ın gönderdiği flash belleğin peşine düşer. Berlin'de bir kahvehanede bulduğu Ziya'nın karşısına çıkan Vartolu'nun neler yapacağı merakla bekleniyor.

Çukur 80. bölüm fragmanı yayınlandı! Vartolu ve Medet, Berlin sokaklarındaÇukur 80. bölüm fragmanı yayınlandı! Vartolu ve Medet, Berlin sokaklarında

Çukur 80. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Koçovalıları bekleyen büyük tehlike!

Çukur, TV, Magazin


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