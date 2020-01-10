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'Çukur'da Cem Adrıan sürprizi!

Ay Yapım imzalı, Show TV'de ekranlara gelen 'Çukur'un yeni bölümünde izleyicileri Cem Adrian sürprizi bekliyor. Şarkılarıyla diziden geçen müzisyenin yolu bu sefer gerçekten 'Çukur'a düşecek.

10.01.2020 18:06 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:07'Çukur'da Cem Adrıan sürprizi!

Vartolu ile Saadet'in uzun süre sonra ilk defa buluşacakları dakikalara Adrian, şarkısıyla eşlik edecek.

Pazartesi günlerinin en çok izlenen ve konuşulan dizisi olan ' 'un yeni yıl arasından sonra ekranlara gelecek ilk bölümünde sevilen müzisyen Cem Adrian konuk oyuncu olarak izleyicilerle buluşacak.

'Kalbim Çukurda'nın yanı sıra 'Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme', 'Sen Gel Diyorsun (Öf Öf)' ve 'Ela Gözlüm' gibi birçok şarkısıyla 'Çukur'un geçmiş bölümlerinde yer alan Adrian, Vartolu ile Saadet'in uzun zaman sonra ilk defa buluştukları sahnede yer alacak.Çekimler sırasında keyifli anların yaşandığı sette Adrian, Erkan Kolçak Köstendil ve Boncuk Yılmaz ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.

'Çukur'un merakla beklenen yeni bölümü 13 Ocak Pazartesi akşamı saat 20:00'da Show TV'de ekranlara gelecek.


Cem Adrian, Çukur, TV, Güncel

Kaynak: Bültenler

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