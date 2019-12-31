Haberler » Magazin » Çukur'da dikkat çeken sahne! Çağatay'dan Yamaç'a gözdağı - Magazin

Çukur'da dikkat çeken sahne! Çağatay'dan Yamaç'a gözdağı

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un 82. bölümü sevenleriyle buluştu. Çukur'un yeni bölümüne "Çağatay Erdenet" karakteriyle diziye katılan Nejat İşler ile Yamaç Koçovalı arasındaki uzun diyalog damga vuruyor.

31.12.2019 00:32 | Son Güncelleme: 31.12.2019 00:44

Show TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Çukur'un 82. bölümü izleyicilerle buluştu. Çukur'un yeni bölümüne "Çağatay Erdenet" karakteriyle diziye katılan Nejat İşler ile Yamaç Koçovalı arasındaki uzun diyalog damga vurdu.

"ARTIK İSTANBUL'UN KRALI BENİM DİYORMUŞSUN"

Yamaç Koçovalı'yı tehdit eden Çağatay, "Savaşı bitirmişsiniz. Artık İstanbul'un kralı benim diyormuşsun. Yalnız size ait olmayan şeyleri sahiplenmekte çok ısrarcısınız. Yani buna hırsızlık da deniyor galiba. Ben ön yargılardan hoşlanan birisi değilim. Ama bu yaptıklarınızla yeni bir dünyanın içerisindesiniz farkındasınız dimi?" diyerek yeni düşmanın kim olacağı sinyalini veriyor.

"KURALLARI BİLMEDİĞİNİZ YERDE OYUNU NASIL KAZANMAYI DÜŞÜNÜYORSUNUZ?"

Yamaç'ın "Sizin dünya ile bizim dünya farklı galiba" sorusuna Çağatay, "İster istemez. Bizim dünyamızda hayatta kalmak kolay değildir." diyerek yanıt verir.

İkili arasındaki konuşmanın ardından Çağatay, Yamaç'a göz dağı vermek için önünde bir patlama düzenliyor.

ÇukurÇukur'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nejat İşler ekranlara geri döndü

Behzat ÇBehzat Ç'nin Ercüment'i Nejat İşler Çukur'a transfer oldu

Çukur'da dikkat çeken sahne! Çağatay'dan Yamaç'a gözdağı

Magazin


HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

00:32   Çukur'da dikkat çeken sahne! Çağatay'dan Yamaç'a gözdağı - Magazin
23:17   Hadise, 'Tatlı leopar' notuyla paylaştı! Binlerce beğeni aldı - Magazin
21:02   Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu'nun sevgilisinden ayrıldığı iddia edildi - Magazin
20:08   Gülşen'den yılın son konserinde derin yırtmaçlı poz - Magazin
19:41   Port Of Point'da yeni yıl partisi - Magazin
18:44   MasterChef şampiyonu Cemre, örnek hareketiyle takdir topladı - Magazin
31.12.2019 01:14:33