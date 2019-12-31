Çukur'da dikkat çeken sahne! Çağatay'dan Yamaç'a gözdağı

Show TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Çukur'un 82. bölümü izleyicilerle buluştu. Çukur'un yeni bölümüne "Çağatay Erdenet" karakteriyle diziye katılan Nejat İşler ile Yamaç Koçovalı arasındaki uzun diyalog damga vurdu.

"ARTIK İSTANBUL'UN KRALI BENİM DİYORMUŞSUN"

Yamaç Koçovalı'yı tehdit eden Çağatay, "Savaşı bitirmişsiniz. Artık İstanbul'un kralı benim diyormuşsun. Yalnız size ait olmayan şeyleri sahiplenmekte çok ısrarcısınız. Yani buna hırsızlık da deniyor galiba. Ben ön yargılardan hoşlanan birisi değilim. Ama bu yaptıklarınızla yeni bir dünyanın içerisindesiniz farkındasınız dimi?" diyerek yeni düşmanın kim olacağı sinyalini veriyor.

"KURALLARI BİLMEDİĞİNİZ YERDE OYUNU NASIL KAZANMAYI DÜŞÜNÜYORSUNUZ?"

Yamaç'ın "Sizin dünya ile bizim dünya farklı galiba" sorusuna Çağatay, "İster istemez. Bizim dünyamızda hayatta kalmak kolay değildir." diyerek yanıt verir.

İkili arasındaki konuşmanın ardından Çağatay, Yamaç'a göz dağı vermek için önünde bir patlama düzenliyor.