Çukur'da Ekran Başındakileri Gözyaşlarına Boğan Buluşma!

Ay Yapım imzalı 'Çukur'un dün akşam yayınlanan bölümünde ekran başındakiler duygu yüklü anlar yaşadı.

Yeni sezona hızlı giriş yapan ve her pazartesi zirveye oturan 'Çukur'un dün akşam ekranlara gelen bölümünde İdris'in, oğulları Yamaç ve Vartolu'yla bir araya geldiği anlar izleyicileri derinden etkiledi. İdris'in gözyaşları içinde "oğlum" diyerek Yamaç'a sarıldığı sahne ekran başındakilere duygu dolu dakikalar yaşattı. Vartolu ile İdris arasındaki konuşma da bölümün unutulmazları arasında yer aldı.

Yamaç ve İdris'in karşı karşıya geldiği an:

https://www.youtube.com/watch?v=Akm4R2r5q74

'ÇUKUR', ZİRVEYİ KAPTIRMIYOR!

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da11.96 izlenme oranı (rating), 25.71izlenme payı (share), AB'de 10.11 izlenme oranı (rating),25.09 izlenme payı (share), Total'de ise10.43 izlenme oranı (rating), 23.64 izlenme payı (share) ile tüm kategorilerde birinci oldu. İzleyiciler #babam etiketiyle Twitter'da yorumlarını paylaştı. #babametiketi Twitter'da Türkiye'de 11 saat 25 dakika dünyada 4 saat TT listesinde kaldı.

VARTOLU, SAADET'İN HAYATTA OLDUĞUNU GÖRDÜ!

Bölümün finalinde Vartolu'nun Çeto ve Mahsun'un karşısına çıktığı an ise nefesleri kesti. Koçovalılar karşısında mağlup düşmemeye kararlı olan Çeto ve Mahsun, ellerindeki en büyük kozu ortaya sürdü. İkili, hiç beklemediği anda Vartolu'nun karşısına Saadet'i çıkararak heyecanı doruk noktasına taşıdı.