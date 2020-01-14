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Çukur'da Yamaç'a büyük darbe! Mahsun ve Yücel, Çağatay'ın adamı çıktı

Ocak ayının başında yayın hayatına kısa bir ara veren Çukur dizisi, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Çukur'a giren Nejat İşler'in canlandırdığı Çağatay ile Yamaç'ın hayatını defalarca kurtaran Mahsun ve Karakuzular'ın gizemli adamı Yücel ile iş birliği yaptığı ortaya çıktı.

14.01.2020 08:06 | Son Güncelleme: 14.01.2020 08:07

Kanalların reklam anlaşmalarından dolayı 2 haftadır yeni bölümü yayınlanmayan , dün akşam 83. bölümle ekrana geldi. Nejat İşler ve Berkay Ateş'in rol aldığı son bölümde Yamaç yine büyük ihanetin içine düştü.

BABASININ ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ANI İZLEDİ

Vartolu Ziya'dan aldığı USB'nin içindeki görüntüleri izledi. Babasının öldürenin Yamaç olduğunu öğrenen Vartolu çılgına döndü. Gözü dönerek intihar etmeyi deneyen Vartolu'yu Medet son anda engellemeyi başardı.

KARAKUZULAR'IN ESKİ LİDERLERİ ÇAĞATAY'I ADAMLARI ÇIKTI

Çağatay Erdenet'in ricası üzerine buluşmaya giden Yamaç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Erdenet Yamaç'a müttefiklik teklif ederek birlikte çalıştıklarının bir göstergesi olarak sembolik bir altın verdi.

Çağatay Erdenet'in müttefiklik teklifindeki sembolik altını kabul eden Yamaç, Mahsun'dan da patlayıcıları aldıktan sonra harekete geçti. Yamaç, Erdenet'e sözlü bir cevap vermek yerine, bir teslimatı yok etmeyi seçti. Sembolik altını ise patlama mahalline bırakarak cevabını iletti. Ancak final sahnesinde ise, Çağatay Erdenet'in her şeyi önceden planladığı ortaya çıktı. Karakuzular'ın eski liderleri Mahsun ve Yücel'in Çağatay'ın adamları ortaya çıktı.

ÇukurÇukur'un merakla beklenen 83. bölüm fragmanı yayınlandı

Çukur'da Yamaç'a büyük darbe! Mahsun ve Yücel, Çağatay'ın adamı çıktı

Nejat İşler, Çukur, Magazin


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