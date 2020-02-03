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Çukur'da Yamaç ile Vartolu'nun büyük yüzleşmesi sosyal medyaya damga vurdu

Fenomen dizi Çukur, 86. bölümüyle bu akşam Show TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Vartolu ile Yamaç'ın büyük yüzleşmesi Çukur'a damga vururken, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da da "#büyükyüzleşme" etiketi gündem oldu.

03.02.2020 22:28 | Son Güncelleme: 03.02.2020 22:55

Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı dizisinin merakla beklenen 86. bölümü bu akşam izleyici ile buluştu. Nefes kesen anların yaşandığı yeni bölümde Yamaç ile Vartolu yüz yüze geldi.

BÜYÜK YÜZLEŞME GERÇEKLEŞTİ

Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan ve Necip Memili'nin başrollerde oynadığı Çukur'un son bölümüne, Vartolu'nun Yamaç planı damga vurdu. Büyük yüzleşmenin gerçekleştiği yeni bölümde Vartolu, Yamaç'ın "Karşımda babam, ekranlarda bizimkiler. Buraya iki Koçovalı girdi bir Koçavalı çıkacak. Baba m ıoğlunu yoksa oğul mu babasını vuracak? Ben de..." sözlerine "Babamı vurdun. Söy söyle. 'Ben babamı vurdum. Ben kendi babamın katili oldum' de bana" diyerek karşılık verir.

Yamaç ise, "Her şeyi bildiğin halde neden beni zorluyorsun?" sorusuna Vartoluı, "Çünkü söylemeni istiyorum" diyerek yanıt verir.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Çukur'a damga vuran Vartolu ile Yamaç'ın yüzleşmesi izleyiciyi duygulandırırken, söz konusu sahne sosyal paylaşım sitesi Twitter'da da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları "#büyükyüzleşme" etiketi altında binlerce paylaşım yaptı.

İşte Twitter'da #büyükyüzleşme" etiketi altında yapılan paylaşımlardan bazıları:

ÇukurÇukur'un yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Vartolu, intikam almak istediği Yamaç'la karşı karşıya

Yeni bölümü yayınlanan ÇukurYeni bölümü yayınlanan Çukur'da dikkat çeken sahne! Vartolu ve Yamaç yüz yüze geliyor

Çukur'da Yamaç ile Vartolu'nun büyük yüzleşmesi sosyal medyaya damga vurdu

Ay Yapım, Çukur, TV, Magazin


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