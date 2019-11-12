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Çukur'da Yavuz Çoban rolünü oynayan Salih Kalyon, diziye veda etti

Çukur dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde oğlu Ali Çoban'ı düşmanı Ebu Kaysar'ı öldürmek için gönderen Yavuz Çoban, kendi tuzağına düşerek hayatını kaybetti. Diziye konuk oyuncu olarak katılan Salih Kalyoncu, dün akşamki bölümle diziye veda etti.

12.11.2019 07:39 | Son Güncelleme: 12.11.2019 07:39Çukur'da Yavuz Çoban rolünü oynayan Salih Kalyon, diziye veda etti

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi , dün akiam 75'inci bölümüyle ekrana geldi. Aliço'nun gizemli babası Yavuz Çoban, hiç beklemediği bir olay yaşadı. Dizide Aliço'nun babasını oynayan Yavuz Çoban, uzun zamandır peşinde olduğu Ebu Kaysar'ı öldürmek isterken tuzağa düştü.

DİZİYE VEDA ETTİ

Yavuz Çoban, 20 yıldır peşinde olduğu düşmanı Ebu Kaysar'ı öldürmesi için oğlu Aliço'yu görevlendirdi. Ancak bombalı saldırıdan kurtulan Ebu Kaysar, bu defa Yavuz'un evine saldırı düzenledi. Çukur son bölümde, usta oyuncu Salih Kalyoncu'nun canlandırdığı Yavuz Çoban karakteri öldü. Salih Kalyon ise konuk oyuncu olarak katıldığı Çukur'a veda etti.

YAMAÇ VE NEHİR'İN ÖPÜŞMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Dizinin dün akşam yayınlanan bölümüne damga vuran diğer bir sahne ise Nehir ve Yamaç'ın yakınlaşması oldu. Nehir'in yanına giden Yamaç, kendi için çok önemli olan bir şeyi kaybettiğini ancak ona kavuştuğunu söyler. Nehir ise Yamaç ile aralarında geçen diyalogdan sonra Yamaç'ı öper.


Çukur, TV, Magazin

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