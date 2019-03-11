Çukur Dizisi 2. Sezon 23. Bölüm 2. Fragmanı Yayınlandı!

Cumali'nin düğün öncesi anlaşma sağladığı Çeto'yla herkes içinde çok ağır konuşmasının sonu, anlaşmanın bozulmasına ve Çeto'nun vahşete sebep olmasına sebep olacaktır. İşte, Çukur dizisinin 23. bölümüne dair ipuçları...

ÇUKUR DİZİSİNİN 2. SEZON 22. BÖLÜM ÖZETİ

Emmi'nin, Vartolu'ya tüm Koçovalı kadınlarının kaçırıldığı haberini verdiği tanıtımda, Saadet'in de kaçırıldığını öğrenen Vartolu'nun gözü dönüyor. Yamaç, Vartolu'ya "Ne yaptın sen babamın oğlu!" sözleriyle tepki gösterirken, Baykal'ı isteyen Elvis'in, Koçovalı kadınlarını sıraya dizerek Yamaç'a izlettiği anlarda gerilim yükseliyor. Yamaç'ın silah doğrulttuğu sırada, "Sana bizi anlatmışlar belli ama eksik anlatmışlar. Kimse benim sevdiklerime zarar veremez!" sözleri dikkat çekiyor.