Çukur dizisi oyuncusu Hazal Subaşı kimdir? Çukur dizisi oyuncusu Rıza Kocaoğlu kimdir?

Ekranların sevilen isimleri Hazal Subaşı ve Rıza Kocaoğlu katıldıkları gala sonrası beraber görüntülendiler. Magazin gündemine oturan gelişme sonrası Çukur dizisi oyuncuları Hazal Subaşı ve Rıza Kocaoğlu kimdir konuları araştırıldı. Çukur dizisi oyuncusu Rıza Kocaoğlu kimdir? Çukur dizisi oyuncusu Hazal Subaşı kimdir?

HAZAL SUBAŞI KİMDİR?

Hazal Subaşı doğum tarihi: 2 Mayıs 1996

Hazal Subaşı kaç yaşında: 23 yıl yaşında

Hazal Subaşı nereli: İzmir

Hazal Subaşı boy: 1,66 m

Hazal Subaşı ödüller: Miss Turkey 2015 üçüncülük

1996 yılında İzmir'de doğan Hazal Subaşı, Elidor Miss Turkey Yarışması'nda 2016 yılı finalisti olması ile dikkatleri üzerine çekti. İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nde okuyan Hazal Subaşı, önce TRT'de sonra Star TV'de yayınlanan günlük dizi "Adını Sen Koy" ile ilk defa bir dizide başrol oynadı. Hem oyunculuk performansıyla hem de güzelliğiyle akıllarda kalan Hazal Subaşı, son olarak Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve başrolünde Tolgahan Sayışman'ın olduğu "Bir Umut Yeter" dizisinde yer aldı. Genç oyuncu bu kez Halka dizisinde Bahar karakteri ile ekranlarda görünecek.

Hazal Subaşı

Hazal Subaşı

Hazal Kaya

RIZA KOCAOĞLU KİMDİR?

Rıza Kocaoğlu doğum tarihi: 19 Mart 1979

Rıza Kocaoğlu kaç yaşında: 40 yıl yaşında

Rıza Kocaoğlu nereli : İzmir

Rıza Kocaoğlu boy: 1,74 m

Rıza Kocaoğlu eğitim: Dokuz Eylül Üniversitesi/ Oyunculuk Bölümü

Rıza Kocaoğlu kardeşleri: Gözde Kocaoğlu

Rıza Kocaoğlu kitaplar: Kaybedenler Kulübü Yolda: Senaryo

9 Mart 1979 yılında İzmir'de dünyaya gelen Rıza Kocaoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Çağan Irmak'ın "Bana Şans Dile" filmi ile 2001 yılında sinemaya adım atan Rıza Kocaoğlu, Bugüne kadar 50'ye yakın sinema filminde ve TV dizisinde yer aldı.

Son olarak "İçerde" dizisinde Davut rolünü canlandıran oyuncu, şimdilerde Show Tv ekranlarında yayınlanmakta olan "Çukur" dizisinde Aliço karakterine hayat veriyor.