Çukur Dizisinde Baba ve Oğlun Kavuşma Sahnesi Yeni Bölüme Damga Vuracak

Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'un merakla beklenen 44. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Öldü sandığı oğlu Cumali'yi karşısında gören İdris Koçovalı gözyaşlarına boğuluyor. Hasta olan Sultan ise oğlu Cumali'yi görünce eski günlerine dönüyor.

BABA VE OĞLUN KAVUŞMASINDA GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Büyük buluşmanın gerçekleştiği, İdris'in öldü sandığı Cumali'yi karşısında bulduğu sahnede baba-oğlun duygusal kavuşması izleyenleri şimdiden derinden etkiledi. İdris bir yandan ağlarken kendilerini habersiz bırakan Cumali'ye tokat atıyor. Cumali ve İdris gözyaşlarına hakim olamazken, ayağa kalkan Sultan'ın eski haline döndüğü görülüyor.

ÇUKUR 43. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur'un bu akşam ekrana gelen 2. sezonun 10. bölümünde Çeto'nun elindeki en büyük kozu olan Saadet'i devreye sokmasıyla Salih, eski günlerdeki Vartolu'ya dönüştü. Ersoy'u kullanan Yamaç Karakuzulara ait, içleri altın dolu cansız mankenlerin olduğu aracı ele geçirdi. Ekip zaferden dolayı mutluyken, Vartolu Çeto'nun istediği hammaddeyi aramakla meşguldü. Sadece Vartolu'yu değil, Celasun'u da kullanmak isteyen Çeto, Celasun ve ailesine ev tuttu.

Çeto ve Mahsun kendilerini ele vereni bulmaya çalışırken Yamaç, Ersoy'u Karakuzuların yeni planını öğrenmek için sıkıştırdı. Bileklerini kesen Akşın'ın atlattığı büyük tehlike sonrası fazla dayanamayan Sena, onu yanına aldı. Saadet'e ulaşmak için not bırakan Salih, karşısında Saadet yerine Çeto'yu bulunca hayal kırıklığı yaşadı. Karakuzuların teslimatı sırasında baskın yapan Yamaç, Ersoy'u yaralayarak Çeto ve Mahsun'un Ersoy üstündeki şüphelerinin kalkmasını sağladı.