Çukur Dizisinde Şok Eden Ayrılık! Sena Koçovalı Öldü mü?

Pazartesi akşamının reyting rekortmeni dizisi Çukur'da seyircisi şoke eden bir ayrılık yaşanıyor. Dizinin başrol oyuncusu Dilan Çiçek Deniz, Çukur'a ölerek veda ediyor.

MAYIS SONUNDA SEZON FİNALİ YAPACAK

Sena, son bölümde Mahsun tarafından kaçırılmıştı. Yamaç ise Sena'yı bulmak için harekete geçmişti. Vartolu ise Çarpışma dizisinden konuk olarak katılan Veli ve Cansız'dan yardım isteyerek Mahsun'un yerini bulmuştu. Ancak evde tek başına olan Sena, siyah yüzüklü gizemli kişi tarafından yeni bölümde öldürülüyor. Deniz'in oynadığı karakter için vefat ettiğini belirten bir görsel hazırlandığı da ortaya çıktı. Ay Yapım imzalı dizi mayıs sonunda sezon finali yapacak. Gökhan Horzum'un kaleme aldığı fenomen dizide son dönemde Menderes Samancılar, Onur Saylak ve Ali Sürmeli gibi peş peşe konuk oyuncu sürprizleri dikkat çekerken yeni bir flaş bir gelişme yaşanacak.