04 Nisan 2019, 20:33
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Çukur Dizisinde Şok Eden Ayrılık! Sena Koçovalı Öldü mü?

Çukur dizisinin 60. yeni bölümünde seyirciyi şoke edecek bir ayrılık yaşanacak. Dizide Yamaç'ın eşi Sena ölüyor. Sena rolündeki Dilan Çiçek Deniz ise Çukur'a veda ediyor.

Pazartesi akşamının reyting rekortmeni dizisi Çukur'da seyircisi şoke eden bir ayrılık yaşanıyor. Dizinin başrol oyuncusu Dilan Çiçek Deniz, Çukur'a ölerek veda ediyor.

MAYIS SONUNDA SEZON FİNALİ YAPACAK

Sena, son bölümde Mahsun tarafından kaçırılmıştı. Yamaç ise Sena'yı bulmak için harekete geçmişti. Vartolu ise Çarpışma dizisinden konuk olarak katılan Veli ve Cansız'dan yardım isteyerek Mahsun'un yerini bulmuştu. Ancak evde tek başına olan Sena, siyah yüzüklü gizemli kişi tarafından yeni bölümde öldürülüyor. Deniz'in oynadığı karakter için vefat ettiğini belirten bir görsel hazırlandığı da ortaya çıktı. Ay Yapım imzalı dizi mayıs sonunda sezon finali yapacak. Gökhan Horzum'un kaleme aldığı fenomen dizide son dönemde Menderes Samancılar, Onur Saylak ve Ali Sürmeli gibi peş peşe konuk oyuncu sürprizleri dikkat çekerken yeni bir flaş bir gelişme yaşanacak.

Dilan Çiçek Deniz, Çukur, TV, Magazin



YORUMLAR (13)
ZIPÇIKTI: N''aapsin kızcağız, kendi isteğiyle öldürtüyor kendini. Yarım başrol oyuncusu iken figüran pozisyonuna düşürdüler, bir bölümde 2 karede çıkıyor, aldığı para maliyete, yol parasına yetmiyor. Belki başka bir dizide iş bulurum ümidi işte. . .
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DOLAP: Yillarca sandik kurullarinda görev yaptim, en az 10 kişinin huzurunda herkese gösterilerek kayit altina alinan pusulalar sonradan nasil degisebiliyor,
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  • ISPANAK ALAMAYAN TEMEL REİS : Hangisi? Tellisi var, buzlusu var, soğuk havalısı var, aynalısı var, akordiyonlusu var, sürmelisi var, dönmelisi var, gömmelisi var, kilitlisi var, kilitsizi var, çelik gövdelisi var, odun olanı var. . . Hangi dolaptan bahsediyorsun kardeşim? Haaaa, hepsi birden diyorsan, sözümü geri aldım.
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  • AKP : Burasi sandik degil....
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MARAS: Çikar meselesi para para para
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