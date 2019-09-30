Haberler » Güncel » Haber

Çukur dizisinde Timsal Celil'in vurulma sahnesi sosyal medyada gündem oldu

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur 70. bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölümde Timsal Celil karakterinin ölüm sahnesi sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

30.09.2019 23:53

Reyting rekortmeni Çukur dizisinde Aras Bulut İynemli tarafından canlandırılan Yamaç karakterinin, Timsal Celil karakterini silahla vurduğu anlar sosyal medyada ilgi odağı oldu.

"HAYATIMDA İZLEDİĞİM EN KOMİK ÖLÜM SAHNESİ"

Çukur dizisine Ahmet Melih Yılmaz tarafından canlandırılan Timsal Celil'in ölüm sahnesi damga vurdu. Timsal Celil'in ölüm sahnesi dizinin takipçileri tarafından komik ve eğlenceli bulundu. Bir sosyal medya kullanıcısı ölüm sahnesinin videosunu paylaşarak, "Hayatımda izlediğim en komik ölüm sahnesi bu olabilir." ifadelerini kullandı.

"DEPREM ÖLDÜRMEZ BİNA ÖLDÜRÜR"

Ayrıca Çukur dizisinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depreme de göndermede bulunuldu. Dizinin bir sahnesinde, "Deprem öldürmez, bina öldürür." ifadeleri kullanıldı.

Çukur dizisinde Timsal Celil'in vurulma sahnesi sosyal medyada gündem oldu

Çukur, Magazin, Güncel

YORUMLAR
Son Dakika Güncel Haberleri
04:09 Karavan, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
04:08 Tır'ın çarptığı yaşlı adam öldü
04:07 Kütahya'da manevra yapan tren, çöp kamyonuna çarptı: 3 yaralı
04:06 İki aile arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
04:05 Define ararken göçük altında kalan genç hayatını kaybetti
02:12 Libya'da UMH, BAE'yi Sirte'yi vurmakla suçladı
01:54 "Ukrayna görüşmesine ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da katıldı" iddiası