Haberler » Magazin » Çukur dizisine 2 yeni transfer birden! Yabancı oyuncu kadroya giriyor - Magazin

Çukur dizisine 2 yeni transfer birden! Yabancı oyuncu kadroya giriyor

Show Tv ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Çukur'un oyuncu kadrosuna iki yeni isim dahil oluyor. Alman oyuncu Folke Paulsen, Hans Zimmerman karakteriyle, Nazmi Kırık ise Yunus karakteriyle ilerleyen bölümlerinde rol alacak.

09.12.2019 22:07 | Son Güncelleme: 09.12.2019 22:26

Show Tv ekranlarında yayınlanan dizisinde sular durulmuyor. Kemal karakterini canlandıran Uğur Yıldıran'ın Azer'in kurşunlarıyla hayatını kaybetmesinin ardından diziye iki yeni karakter birden giriş yapacak.

VARTOLU ALMANYA'YA GİDİYOR

Koçovalı ailesinden Vartolu Sadettin karakterini canlandıran Erkan Kolçak Köstendil'in babasının katili olduğunu sandığı Ziya'nın peşine düşmek için Berlin'e gidiyor. Yanında Medet ile yolculuk yapan Vartolu'yu burada sürpriz olaylar bekliyor.

Folke Poulsen

İKİ YENİ İSİM DAHİL OLUYOR

Dizinin Almanya çekimlerinde iki yeni oyuncu birden kadroya dahil oluyor. Nazmi Kırık, Yunus karakteriyle Vartolu ile yakınlaşırken, bir çocuk kaçırma olayı nedeniyle Alman oyuncu Folke Paulsen, Hans Zimmerman olarak diziye katılacak.

Nazmi Kırık'ın Almanya'da gerçekleşecek çekimlerin ardından Vartolu ile birlikte Türkiye'ye dönerek ailenin içine katılacağı gelen bilgiler arasında.

Öte yandan dizide kaçırılan çocuk rolünü ise Uluç Ata Tansoy oynayacak.

Nazmi Kırık

Çukur 79. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Kemal vuruluyorÇukur 79. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Kemal vuruluyor

Çukur dizisine 2 yeni transfer birden! Yabancı oyuncu kadroya giriyor

Almanya, Show Tv, Çukur, Magazin


HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

22:07 Çukur dizisine 2 yeni transfer birden! Yabancı oyuncu kadroya giriyor - Magazin
20:42 Bella Hadid, göğüslerinin tamamen göründüğü transparan kıyafetiyle dikkat çekti - Magazin
20:02 77. Altın Küre Ödülleri adayları açıklandı - Magazin
19:53 Mucize Doktor dizisine dahil olan 'Doktor Ela', sosyal medyada gündem oldu - Magazin
19:25 Kuruluş Osman 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Osman Bey, Bala Hatun'u kurtarabilecek mi? - Magazin
18:28 Şeyma Subaşı'nın Bebek'teki kafesi kapandı mı? - Magazin
9.12.2019 23:26:20