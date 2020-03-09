Barış Arduç, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Ay Yapım imzalı, Show TV'de ekranlara gelen fenomen dizi 'Çukur'a 3. sezonunda sürpriz bir isim dahil oluyor.
09.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:40
Her bölümü takipçileri tarafından heyecanla beklenen dizinin oyuncu kadrosuna Barış Arduç katıldı.
Üç sezondur hem reytinglerde hem de sosyal medyada adını zirveye yazdıran ve gerek senaryosu gerekse imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle dikkatleri üstüne çeken ' Çukur 'un kadrosuna katılan Barış Arduç bundan önceki rollerinden çok farklı bir karakterle seyircinin karşısına çıkacak.
Arık Böke Erdenet'i canlandıracak
Başarılı oyuncu Koçovalılar'ın büyük düşmanı Çağatay Erdenet'in küçük kardeşi olarak hikayeye dahil olacak. Arık Böke Erdenet'in gelmesi ailede kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak.
Çukur yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!
Kaynak: Snob Magazin
Haberin Videosu :Barış Arduç, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Etiketler : Barış Arduç, Çukur, TV, Magazin
Yorumlar
Manşet
Haberler
Magazin
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Magazin
Petrol fiyatlarındaki sert düşüş Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'yi vuracak
Magazin
İYİ Parti'den istifa eden meclis üyeleri, AK Parti'ye geçiş yaptı
Magazin
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Magazin
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Magazin
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı
Magazin
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı
Magazin
Son Dakika: Rusya, petrol arzını artıran Suudi Arabistan'a aynı şekilde karşılık verecek