Çukur Dizisinin 2. Sezon 22. Bölüm Fragmanı Yayınlandı

Aliço ve Selim birlikte araştırma yaparken Yamaç'ın bu durumdan haberi olup olmadığı Aliço için önemlidir. Yeni bölümü ile yine seyirciyi ekrana kitleyecek gibi görünüyor. İşte, Çukur dizisinin 22. bölüm ilk sahnesi...

ÇUKUR DİZİSİNİN 21. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Uzun bir zamandır herkes tarafından hayatını kaybettiği sanılan Vartolu'nun Çukur mahallesine geri dönmesi büyük bir yankı uyandırdı. Peki, Celasun'un Vartolu Saadettin'in aslında babası Kahraman'ı öldüren kişi olduğunu öğrenmesi sonrasında intikam hırsıyla bilendiği ve Koçovalılar ailesine babasının kanını yerde bıraktıkları için öfke kustu.

BEYEFENDİ BÜYÜK PLANI DEVREYE SOKTU

Öte yandan Beyefendi'nin İdris'in oğlu Salih olduğunu öğrenmesiyle birlikte vakit kaybetmeden harekete geçip Koçovalıların soyunu tek tek kurutmak adına önce Vartolu'dan başlayıp dehşete sürükleyen bir suikast girişiminde bulunduğu son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı için hız kesmeden sorgulamalara başlandı. Bununla birlikte, ''Çukur bizim olacak!'' hedefiyle Vartolu'yu, Selim'i, Yamaç'ı en son İdris Koçovalı'yı indirmek isteyen Beyefendi büyük planını devreye soktu ve öncelikle Vartolu'yu onu gaz odasına kapatarak canına kastetmeye çalıştı.