Çukur Dizisinin 2. Sezon 23. Bölüm İlk Sahnesi Yayınlandı! Cumali Evleniyor Mu?

Cumali'nin artık evli bir adam olacağını ilan etmesinin ardından Yamaç'ın gelini sorması ve cevabı Yıldız olarak alması düğün hazırlıklarına işaret ediyor. Çukur dizisinin 23. bölümünde düğün mü olacak? İşte, Çukur dizisinin 2. sezon 23. bölüm ilk sahnesi...

ÇUKUR DİZİSİNİN 2. SEZON 22. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çukur'un bu akşam ekrana gelen 2. sezonun 22. bölümünde Koçovalılar ile Karakuzular arasındaki mücadele, yüzüklü kişinin Medet'i vurmasıyla bölündü. Duyulan silah sesiyle panikleyen Salih, Medet'in vurulduğunu görünce şoke oldu. Mahsun, Yamaç'ın verdiği dosyadaki bilgilerin doğruluğunu gizlice araştırmaya başladı. Dosyayı gören ve önceden önlemini alan Çeto, Mahsun'un gerçekleri öğrenmesini engelledi.

MAHSUN YIKILDI

Medet'in kendine gelmesiyle rahat bir nefes alan Salih, Koçovalılarla birlikte hareket etmeye devam ederken bir yandan da kendi kurallarına göre oynamaya karar verdi. Yamaç, Mahsun'un kendisine inanmamasıyla hayal kırıklığı yaşarken Selim, Mahsun'u ikna edecek çok önemli bir delile ulaştı. Yamaç planıyla, Karakuzuların ameliyat fotoğraflarını Mahsun'un görmesini sağladı. Bu sırada aynı anda Uluç'un, Şenol'un ve Damla'nın yerini basan Karakuzular her yeri talan etti. Gördükleri üzerine doktora hesap soran ve gerçekleri öğrenen Mahsun yıkıldı. Mahsun, Çeto'ya çok ağır sözler söyleyerek onu bırakıp giderken, Koçovalılar olan biteni zevkle izledi.