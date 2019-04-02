Çukur Dizisinin 60. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Çukur dizisi son bölümüyle yine nefesleri kesti. İzleyiciyle buluşan Çukur dizisinde İdris Koçovalı, Çukur'u Çeto ve Karakuzular'dan kurtardığı için mahallede büyük ilgi ile karşılanıyor. Ancak Sena'nın kaçırıldığı anlaşılınca mahallelinin mutluluğu kısa sürüyor. Çukur'un 59'uncu bölümünde neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ÇUKUR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Koçovalılar ile Karakuzular arasındaki savaş başlar. Karakuzular tüm mekanları basar. Bunun üzerine Vartolu eve gider ancak evde kimseyi bulamaz. Yamaç ile Selim de gittikleri evde kimseyi bulamayınca paniğe kapılarak ev halkının nerede olduklarını öğrenmeye çalışırlar. Cumali ve Damla tehlikeyi sezerek Koçovalı kadınlarını Uluç'un da yardımı ile güvenli bir yere götürür. Bunların yanı sıra Meke, İdris'e Karakuzular'ın evi bastığını ve bütün oğullarının orda olduğunu söyler. Emmi, Meke ve diğer çocuklar Çukur'a dağılarak Koçovalılar'a yardım için mahalleliye çağrı yaparlar. Bunun üzerine Çukur halkı sokağa dökülür.

MAHSUN ÇETO'YU VURUR

Çeto, Karakuzular ile birlikte Koçovalılar'ın evine kurşun yağdırmaya başlarken İdris tek başına onlara meydan okur ve o sırada mahalleli de İdris'in yardımına gelir. Sıkışan Çeto, oradan uzaklaşır. Yamaç, Cumali ve Vartolu, Çeto'yu köşeye sıkıştırırlar ve bu sırada Mahsun gelir. Mahsun'un kendisini kurtarmasını bekleyen Çeto, büyük darbe alır ve Mahsun, silahının namlusunu Çeto'ya çevirerek onu vurur. Ve oradan uzaklaştığı sırada yanında Sena'nın olduğu anlaşılır. Sena ve Mahsun Çukur'dan ayrılırlar. Mahsun Sena'ya "her şey çok güzel olacak" der. Cumali, Yamaç'a, Mahsun'un kime söz verdiğini sorar ancak Yamaç'da cevabı bilmez. Böylelikle Koçovalılar ile Karakuzular arasındaki savaş bitmiştir.

YAMAÇ GÖZALTINA ALINIR

Olayların üzerine polis mahalleye gelir. Cumali ve Salih'in sicil sorunu olduğundan mahalleli polisi oylamaya çalışır. Bu sırada Celasun ve diğerleri evdeki izleri temizlemekle uğraşır. Bu arada Mahsun'un öldürdüğü Çeto'yu ne yapacaklarını Yamaç'a sorarlar. Yamaç, onu kendilerinin öldürmediğini kimsesizler mezarlığına gömmelerini söyler. Polis Yamaç ve çocukları gözaltına alır.

60.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Pazartesi akşamı 59. bölümüyle ekranlara gelen Çukur dizisinde sular durulmuyor. Sena'nın kaçırıldığı bölümün devamında neler yaşanacağı izleyici tarafından merak ediliyor. Çukur dizisinin 60. bölümünden ilk sahne yayınlandı. 60'ıncı bölümde Vartolu, Mahsun'u aramaya çıkar. Peki, Sena ve Mahsun bulunabilecek mi?