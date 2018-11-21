21 Kasım 2018, 14:12
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Çukur Dizisinin Celasun'u Kubilay Aka Kimdir?

Çukur Dizisinin Celasun

Çukur dizisinin Celasun'u Kubilay Aka, ekranlarda fırtına gibi esiyor. Peki, ekranların yakışıklı oyuncusu Kubilay Aka kimdir? Kubilay Aka kaç yaşında?

Çukur dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan Kubilay Aka kimdir? Kubilay Aka kaç yaşında?

KUBİLAY AKA KİMDİR?

Genç oyuncu Kubilay Aka, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı Yönetimi Bölümünde tamamlayan oyuncu, kariyerine ilk olarak okuduğu bölümle ilişkili olarak havaalanında başladı. Havaalanında çalıştığı sırada bir menajer tarafından keşfedildi.

OYUNCULUĞA VATANIM SENSİN İLE BAŞLADI

İlk oyunculuk tecrübesini Vatanım Sensin dizisindeki Ali Kemal karakteri ile elde eden Kubilay Aka, şu sıralar Dilan Çiçek Deniz, Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın gibi isimlerin bulunduğu Çukur dizisinde Celasun karakterine can veriyor.

İstanbul,Genç,Çukur,Kubilay Aka
21 Kasım 2018 Çarşamba 14:12



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