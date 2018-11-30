Çukur Dizisinin Yeni Bölümünün Fragmanı Yayınlandı

Show TV ekranlarında yayınlanan ve milyonları ekrana kitleyen Çukur dizisini merakla beklenen 2. sezon 12. bölüm fragmanı yayınlandı.

NEFES KESTİ

Ay Yapım tarafından yapımı üstlenilen Çukur dizisinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur dizisi yeni bölüm fragmanıyla nefes kesti.

ÇUKUR'UN 2. SEZON 11. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur bu akşam 2. sezonun 11. bölümüyle ekrana geldi. Yamaç, Ersoy'un peşini bırakmamaya kararlı. Onu sıkıştırmaya ve ondan istihbarat almaya devam ederken öğreneceği yeni bir bilgi beraberinde bazı sırları da getirdi. Ve bu sırlar, Yamaç'a zor anlar yaşattı. Vartolu, Saadet'e ulaşma konusunda pes etmedi ve sevdiği kadın ile doğacak çocuğuna kavuşmak için her yolu denedi. Ancak Vartolu'nun, Yamaç'tan gizli Karakuzular için daha ne kadar çalışacağı merak konusu oldu. Çukur'da yaşanan duygu yüklü bir olay, herkesi bir araya getirdi. Yamaç'ın Çukur sokaklarında görülmesi ise ekran başındakilere "Çukur eski günlerine mi dönecek?" sorusunu sordurdu. Cumali'nin yıllar sonra babası İdris ile annesi Sultan'ın karşısına çıkması için izleyicileri gözyaşlarına boğdu. Cumali'nin bu adımı, Koçovalılar için yepyeni ve büyük bir umut oldu.