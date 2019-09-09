Çukur dizisinden yeni sezona ait ilk sahne yayımlandı

Yeni sezon için çekimlere en geç başlayan dizi Ay Yapım'ın en sevilen dizilerinden olan Çukur oldu. Çukur dizisi ekibi 1 Eylül 2019 pazar günü yeni sezon çekimleri için kamera karşısına geçti.

16 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan diziden ilk kesit yayımlandı.

DAKİKALAR İÇİNDE YÜZLERCE BEĞENİ VE RETWEET ALDI

Show Tv, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Çukur dizisinin ilk sahnesini yayınladı.Vartolu Saadettin'in cezaevindeki görüntüleriyle başlayan ilk sahne dakikalar içinde yüzlerce beğeni ve retweet aldı.

DİZİ KADROSUNA YENİ İSİMLER DAHİL OLDU

Reyting rekortmeni Çukur yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Dizinin yeni sezonuna başarılı oyuncu Damla Sönmez dahil oldu. Rol aldığı 'Hakan: Muhafız' dizisiyle bir süredir dijital platformda kamera karşısına geçen Ayça Ayşin Turan da yeni sezonda Çukur'da yer alacak.