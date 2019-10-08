Çukur evimiz Yamaç babamız!

Kardeşlerini ziyaret eden Yamaç'ın Çukur'a geri döndüğü heyecan dolu bölümde Yamaç'ı gören Akın büyük bir şok yaşadı.

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 10.57 izlenme oranı (rating), 23.99 izlenme payı (share), AB'de 8.53 izlenme oranı (rating), 21.42 izlenme payı (share), Total'de 9.69 izlenme oranı (rating), 24.15 izlenme payı (share) ile tüm kategorilerde birinci oldu. #ÇukurEvimizYamaçBabamız etiketi Twitter Türkiye'de 15 saat 35 dakika dünyada ise 4 saat 40 dakika TT listesinde kaldı.

CUMALİ, KARDEŞİNE YARDIM EDİYOR!

Yamaç'ı, Azer, Akın ve Timsah'ın saldırısından kurtaran gizemli kişi Cumali'nin yanına getirdi. Kardeşini yaralı halde kapısında bulan Cumali, bir yakınının yardımıyla Yamaç'ın yaralarına müdahale etti. Yamaç'ın öldüğünü sanan Azer hapisteki Koçovalılara ardı ardına saldırılar düzenledi. Cumali ve Selim, kendine gelen Yamaç'a Çukur'a dönmesi konusunda baskıda bulundu.