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Çukur ne zaman yayınlanacak? Çukur bu hafta yayınlanacak mı?

Fenomen dizi Çukur 14 Ekim Pazartesi yayınlanacak olan bölümünü erteledi. Fransa Türkiye maçı nedeniyle ertelenen Çukur bu hafta yayınlanacak mı? Çukur ne zaman yayınlanacak? Çukur yayın tarihi belli mi?

13.10.2019 15:00Çukur ne zaman yayınlanacak? Çukur bu hafta yayınlanacak mı?

Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur bu hafta ekranda olmayacak. Milli maç nedeniyle ertelenen Çukur dizisi yayın tarihi belli oldu. Fransa Türkiye maçı nedeniyle ertelenen Çukur dizisi ne zaman yayınlanacak? ? Çukur ne zaman yayınlanacak? Çukur yayın tarihi belli mi? Çukur bu hafta yayınlanacak mı?

ÇUKUR BU HAFTA YAYINLANACAK MI?

Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı dizinin başrollerinde; Aras Bulut İynemli, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Kubilay Aka, Cihangir Ceyhan, Burak Dakak, Nur Sürer ve Meral Çetinkaya gibi isimlerin yer aldığı dizi, maçın olmasında dolayı 72'nci bölümüyle 21 Ekim Pazartesi akşamı Show TV'de olacak.

72. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur'un 72. yeni bölüm fragmanında mahalleliyi toplayan Yamaç'ın Çukur'a geri döndüğünü çok net hissettirdiği heyecan dolu tanıtımda, "Bundan sonra İstanbul Çukur'un olana kadar Çukur yerinde durmayacak. İstanbul'un Çukur'da olduğunu herkes öğrenecek. Bu bir savaş ilanıdır!" sözleriyle fırtınanın fitilini ateşlediği anlar dikkat çekiyor.


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