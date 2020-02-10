Çukur'un 87. bölümünden 2. fragman yayınlandı! Yamaç, Çağatay'ın peşine düşüyor

Show TV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Çukur 'un bugün yayınlanacak olan 87. bölümünden 2. fragman da yayınlandı. Yamaç'ın köşeye sıkıştığı ve duyduğu silah sesiyle büyük bir korku yaşayan Efsun'un endişeli halleri dikkat çekti.

YAMAÇ, ÇAĞATAY'I KÖŞEYE SIKIŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR

Çukur'un yeni bölümünde Koçovalılar ile Çağatay Erdenet arasındaki savaş hızlanıyor. Çukur'a polis operasyon düzenlerken, Yamaç ise bir yandan Çağatay'ı köşeye sıkıştırmaya çalıştırıyor.Çağatay bütün gücüyle Çukur'un üstüne yürümeye devam ederken yaptıklarından sadece Koçovalı erkekler değil Koçovalı kadınlar da etkilenecek.

YAMAÇ'IN HAYATINA KARŞILIK PARA KOYACAK

Selim, Cumali ve Akın etkisiz hale gelince Çukur'u kimin koruyacağı merak konusu olacak. Çukur halkı giderek çaresizleşirken Çağatay, Yamaç'ın hayatına karşılık para ödülü koyacak. Yamaç ve onu korumaya çalışan Vartolu bir anda kendilerini hedef tahtasında bulacak ve para için kendilerine saldıranlarla amansız bir köşe kapmaca oynayacak. Heyecan ve aksiyon dolu anlar seyirciyi ekran başına kilitleyecek. Çukur'da yaşanan gelişmeler Karaca'yı derinden etkilerken onu korumaya çalışan Azer'le aralarında bir yakınlaşma yaşanacak.