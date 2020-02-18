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Çukur'un 88. bölümü yayınlandı! Çağatay'ın yaptıklarını gören Yamaç, hayatını şokunu yaşadı

Dün akşam yeni bölümü yayınlanan Çukur dizisinde Koçavalılar, Çağatay'ın planları karşısında ne yapacaklarını bilemedi. Çukur'u yok etmeye çalışan Çağatay, adamlarını sızdırarak mahallede uyuşturucu satmaya başladı. Çukur'a dönen Yamaç ise gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

18.02.2020 07:39 | Son Güncelleme: 18.02.2020 07:59

Show TV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi , dün akşam 88. bölümüyle ekrana geldi. Nefes kesen sahnelerin yaşandığı dizide, Çağatay Erdenet'in Çukur üzerine yaptığı planlar herkesi şoke etti.

ÇAĞATAY, ÇUKUR'U YOK ETMEK İÇİN PLANLAR YAPTI

Çukur'u bitirmek için harekete geçen Çağatay'ın medyada yaptırdığı olumsuz nedeniyle suç örgütü olarak görülen mahalleli zor anlar yaşadı. Çukur'da yaşayanlar çalıştıkları iş yerlerinden kovulunca geçim sıkıntısı çekmeye başladı. Polis tarafından aranan Koçovalılar ise mahalleye gelemeyince ortalık boş kaldı. Bu durumdan yararlanan Çağatay ikinci planını devreye soktu. Mahalleye soktuğu adamları sayesinde Çukur'dakilere uyuşturucu sattırmaya başladı.

"BEN ÇUKUR'LA ÇOK UĞRAŞTIM, BİRAZ DA KENDİNİZ UĞRAŞIN"

Kalp krizi geçiren Emmi'yi hastanede ziyaret eden Yamaç ise, Emmi'nin nasihatları sonrasında kendine geldi. Yamaç yokluğunda yaşananları ve kayıpları gördü. Kendi omuzlarına düşen yükü fark eden Yamaç Çukur'a dönünce kendisini bekleyen sorunlarla yüzleşti. Çukur'daki gençlerin uyuşturucu madde kullanarak kendilerinden geçtiğini gören Yamaç, gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. O sırada Yamaç'a telefon açan Çağatay ise "Ben Çukur'la çok uğraştım. Artık biraz da kendiniz uğraşın" dedi.

YAMAÇ'I ÖLÜMDEN KURTARDI

Yamaç, kendisini öldürene 5 milyon TL vereceğini duyuran Çağatay'ın planı nedeniyle sürekli saldırıya uğramaya başladı. Tuzağa düşen Yamaç öldürülmek üzereyken son anda yetişen Mahsun tarafından kurtarıldı. Yamaç'a can borcu olduğunu söyleyen Mahsun, Yamaç'a içinde bulunduğu zor durumu anlattı.

Çukur'un 88. bölümü yayınlandı! Çağatay'ın yaptıklarını gören Yamaç, hayatını şokunu yaşadı

Çukur, TV, Magazin


HABER YORUMLARI (1)
MERVE:ne çukurmuş ne mahalleymiş bitmedi şu dizi bitmedi. İyi örnek oluyorlarmış gibi yüceltiyolar bide.
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