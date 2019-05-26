Çukur'un Efsanesi Aras Bulut İynemli'nin Yeni Rolü Belli Oldu

Reytinleri alt üst eden Çukur dizisinde sergilediği performansla büyük alkış toplayan Aras Bulut İynemli'nin yeni projesi belli oldu. Genç oyuncu, dizinin sezon finalinin ardından bu kez beyazperde için kamera karşısına geçecek.

BAŞROLDE OLACAK

İynemli, çekimleri bu yaz başlayacak ve Mehmet Ada Öztekin'in yönetmen koltuğunda oturacağı filmde başrolü üstlenecek.

YABANCI YAPIMDAN UYARLANACAK

O3 Medya'nın yapımcılığını üstlendiği film, yabancı bir yapımdan Türkçe'ye uyarlanacak. Filmde İynemli'ye eşlik edecek rol arkadaşları ise henüz belli olmadı.

17 YAŞINDA ENGELLİ ROLÜYLE BEĞENİ TOPLAMIŞTI

Ünlü oyuncu 2013 yılında vizyona giren Tamam mıyız? filminde ise 17 yaşındaki engelli İhsan karakterine hayat vermişti.