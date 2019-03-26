Çukur'un Kilit İsmi Çeto, Diziye Veda Etti

Reytinglerde fırtına gibi esen Çukur, ekrana gelen 58'inci bölümü ile nefesleri kesti. Dizinin son sahnesinde Çeto'nun vurulması izleyiciyi şoke etti.

GÖZLERİ ÖNÜNDE KURŞUN YAĞDIRDI

Her Pazartesi Show TV'de izleyicisiyle buluşan Çukur dizisinin, dün akşam yayınlanan bölümü büyük heyecana sahne oldu.Çukur'un son sahnesinde beklenmeyen bir ölüm gerçekleşti. Mahsun, Çeto'nun organ ticareti yaptığını öğrenmesinin ardından büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. İntikam isteyen Mahsun, Koçovalılar'dan kaçan Çeto'ya Yamaç, Salih ve Cumali'nin gözleri önünde kurşun yağdırdı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN VEDA MESAJI YAYINLADI

Böylece Çeto, kendisine "anam-babam" diye hitap eden Mahsun tarafından öldürülerek diziden ayrıldı. Çeto karakterine hayat veren Erkan Avcı, ölümünün üzerine sosyal medyadan bir veda mesajı paylaştı.

"ÇETO İÇİN YOLUN SONU"

Bu fotoğrafı paylaşan Erkan Avcı, "Çeto için yolun sonu;benim için başka bir yolun başlangıcı.." diyerek şu notu düştü:Teşekkür etmem gereken insanlar var, reji vereninden çay verenine kadar sağolun varolun.

"Öncelikle yapımcılarımız Kerem Çatay ve Pelin Diştaş'a özellikle de bu zorlu yolu bana kolaylaştıran geminin kaptanı yönetmenimiz Sinan Öztürk'e kalbimle teşekkür ederim. Bitmeyen yol yok, yol uzun; dem ağır... Yeni hikayelerde (iyi-kötü) görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın."

HAYRANLARI YAPIMCILARA VE SENARİSTLERE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Bu mesajla diziye veda eden Çeto'nun hayranları, yapımcılara ve senaristlere ateş püskürdü. Özellikle ölümünün Mahsun'un elinden olması, Çeto'nun hayranlarını çıldırttı.