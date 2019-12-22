Çukur'un 'Mahsun'u Berkay Ateş, diziye geri dönüyor

Show TV ekranlarında Pazartesi akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Çukur'un ilerleyen bölümlerinde sürpriz bir gelişme yaşanacak. Geçtiğimiz sezon 'Mahsun' karakterine hayat veren Berkay Ateş, ilerleyen bölümlerde diziye dahil olacak.

ÇUKUR'A GER DÖNÜYOR

TV 100'ün haberine göre, Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Çukur 3. sezonunda da pazartesi akşamlarına damga vuruyor. Sinan Öztürk'ün yönettiği, Gökhan Horzum'un ise kaleme aldığı fenomen dizide yeni bir sürpriz daha yaşanacak ve geçen nisan ayında projeye veda eden ödüllü oyuncu Berkay Ateş Çukur'a geri dönüyor.

PROJEDEKİ TANSİYONU ARTIRACAK

Birkaç gündür sosyal medyada dillenen söylentinin doğru olduğu ve Mahsun rolündeki performansıyla beğeni toplayan Berkay Ateş'in yeni bölümlerde projedeki tansiyonu artıracağı ortaya çıktı.

BERKAY ATEŞ KİMDİR?

19 Şubat 1987 tarihinde dünyaya gelen Berkay Ateş, İstanbul doğumludur. Anne tarafından Malatya, baba tarafından ise aslen Ardahan'lıdır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Berkay Ateş, oyunculuğa televizyon ekranlarında 'Sessiz Fırtına' ile başladı.

Karadayı, Analar ve Anneler, İstanbul Sokakları gibi dizilerde rol alan Berkay Ateş, Anne dizisindeki performansı ile geniş kitlelerce tanınmaya başladı. 2013 yılında iki arkadaşı ile Tiyatro D22'yi kuran Ateş, tiyatro oyunculuğu, yönetmenliği ve oyun yazarlığı yapmaktadır.

Show TV ekranlarında ikinci sezonu yayınlanmakta olan Çukur dizisine dahil olmuş ve Mahsun karakterine hayat veren Berkay Ateş, 1.80 metre boyunda, 77 kilo ve Kova Burcudur.

Ödülleri:

2015 – 22. Uluslararası Altın Koza Film Festivali – Umut Veren Genç Erkek Oyuncu – Abluka

Berkay Ateş'in rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Çukur (Mahsun) (TV Dizisi)

2018 – Gülizar (Fettah) (TV Dizisi)

2016 – İstanbul Sokakları (Saltuk) (TV Dizisi)

2016 – Anne (Cengiz) (TV Dizisi)

2015 – Abluka (Ahmet) (Sinema Filmi)

2013 – Yarım Kalan Mucize (İsyancı) (Sinema Filmi)