Çukur'un oyuncuları ve mekanları zula'ya taşındı

TÜRKİYE'DE ve dünyada milyonlarca kişi tarafından sevilen Zula oyunu ve Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur , aynı projede buluştu. Proje kapmasında bugünden itibaren Çukur Haritası, 1 Kasım'dan itibaren de Cumali Koçovalı ve Azer Kurtuluş karakterleri Zula'da yer alacak.





Üç sezondur Türk izleyicinin sevgisini kazanan ve dünyada farklı coğrafyalarda pek çok ülkede beğeniyle izlenen Ay Yapım imzalı Çukur dizisi ile InGame Group tarafından geliştirilen MMOFPS oyunu Zula, bir ilke imza attı. İki büyük firmanın iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, bugünden itibaren Çukur Haritası Zula'da yer alacak. 1 Kasım'dan itibaren ise dizinin iki sevilen karakteri Cumali Koçovalı ve Azer Kurtuluş'un oyuna dahil edilmesiyle, Türkiye ve yurt dışındaki milyonlarca Zula oyuncusu, Çukur heyecanını Zula içinde yaşayabilecek.





ZULA 26 MİLYON OYUNCUYA ULAŞTI





Oyun ve dizi sektörünü bu kapsamda birleştiren projenin ayrıntıları, Nonstop Zula Espor Merkezi'nde InGame Group Kurucu Ortağı Burak Gözalan, Ay Yapım CEO'su Kerem Çatay, Çukur dizisi oyuncuları Necip Memili ve Cihangir Ceyhan'ın katıldığı basın toplantısında açıklandı.





Toplantıda projeye ilişkin bilgi veren InGame Group Kurucu Ortağı Burak Gözalan, Türkiye'nin dünya çapındaki oyuncu şirketi olma hedefiyle 7 yıl önce yola çıktıklarını belirterek, "InGame Group, Türk mühendislerce tasarlanan yerli oyun Zula ile bugün Türkiye'de ve dünyada 26 milyon oyuncu sayısına ulaştı. Türkiye'nin yanı sıra 3 farklı kıtada, 10 bölgede, 11 farklı dilde oynanan oyunlar üretiyor" dedi.





"ÇITAYI YÜKSEĞE KOYMAYI SEVİYORUZ"





Bir sürü konuda proje geliştirdiklerini ifade eden Gözalan, "Önemli olan gerçekten başarılı olacağına inandığımız ve iyi hissettiğimiz bir partner bulmaktı. Çok başarılı bir yapımın oyununu yapmak veya çok başarılı bir oyunun dizisini çekmek de yapabileceğimiz bir şey. Ama sanırım biz karşılıklı olarak çıtayı yukarı koymayı seviyoruz ve farklı bir yoldan gidelim istedik. Yaşayan ve evrilen bir içerik projesine beraber imza attık. İnşallah sonuçlarını da hep beraber göreceğiz. Daha nasıl büyüyeceğimizi, sektöre nasıl öncü olabileceğimizi göreceğiz. Çünkü bu gerçekten bir ilk. Ay Yapım gibi yerli ve başarılı bir firmayla böyle bir iş birliğine imza attığımız için çok gururluyuz tabi ki" diye konuştu.





"ÇUKUR, EVİMİZE DAHİL OLDU"





Çukur'u, oyunda misafir ettiklerini de sözlerine ekleyen Gözalan, "Biz ev sahibi olarak gereken yatırımı yaptık. Önemli olan yatırımın karşılığını sadece maddi olarak değil, manevi olarak da alabilmek. Biz bugüne kadar bunu başarmış bir grubuz. Burada bir misafirlik var. Oyunun içinde mevcut olan bir alana biz Çukur'u davet ettik ve evimize dahil oldu. Önemli olan burada tüketilecek olan içeriğin, hayata geçtiği günkü gibi kalmayacak olması. Yani hayalimiz ve amacımız bu" dedi.





Ay Yapım CEO'su Kerem Çatay ise "Show Tv ve Ay Yapım'ın içeriği olan Çukur, Zula'ya misafir oldu. Bir gün gelir, sıfırdan bir dizi projesi planlarken beraber mesai yaparız. O dizinin aynı anda oyunu da çıkar. Ama şunu öğrendik ki oyun kolay yapılmıyor" diye ekledi.





"İLERİDE BU PROJE İÇİN 'İYİ BİR ÖRNEK OLDU' DEMEK İSTERİZ"





Üçüncü sezonuna başlayan Çukur dizisinin hala izleyicileri tarafından beğenildiğini belirten Çatay şöyle konuştu:





"Bu tip iş birlikleri için avantajlı bir yapım. Bizim her zaman aklımızda bu projeye benzer bir şey yapmak vardı. Dünyada örneklerini görüyoruz, biz niye yapmıyoruz, diye soruyorduk. Türkiye'de son yıllarda hem espor hem de oyun sektörünün artışını görüyoruz. Bir sürü başarılı örnekler çıktı. Dünyada da bir karşılığı oluyor ve rekabet edebiliyorlar. Çukur'un bu kadar izleniyor olması tabi ki Zula için mantıklı hale geldi. Umuyoruz ki, yıllar sonra 'İlk olarak yapmıştık, iyi bir örnek oldu' diyeceğimiz bir hikaye olur. İnşallah buradan bir yol açılır, bizim dışımızda bir sürü dizi de yapar, bir sürü oyunlar da olur. Çünkü bunlar hep pozitif rekabet haline geliyor. Özellikle bizim sektörde, Türk dizileri sayesinde şirketler arasındaki oluşan bu rekabet, sektörü pozitif yönde etkiledi. Dünyada Türk dizilerinin varlığı, beraber hareket edilerek oldu."





HERKES KENDİ ÇUKUR MACERASINI YAŞAYACAK





Çukur'un sevilen karakterlerinden Cumali Koçovalı'yı canlandıran Necip Memili, "Bu projenin parçası olmak, dizideki canlandırdığım karakterin bir oyun karakterine dönüşmesiyle bir ilke imza atmak gerçekten heyecan verici. Hayranlarımız artık diziyi izlemekle kalmayıp, Zula içinde kendi Çukur maceralarını da yaşayabilecekler" dedi.





Çukur'a geçtiğimiz sezon giren ve kısa sürede sevilen karakterlerinden biri haline gelen Azer Kurtuluş'u canlandıran Cihangir Ceyhan ise "Küçüklüğümde atari salonlarında çok vakit geçirdim. Yani ben de bir oyuncuyum. Bu nedenle bir oyun karakterine hayat vermek ve Zula oyuncularının oyun deneyiminin bir parçası olmak bana müthiş geliyor. Dizideki heyecan oyunda da devam edecek, dizinin hem Türkiye'deki hem de yurt dışındaki takipçileri Zula ile Çukur heyecanını her an yaşayabilecekler" diye konuştu.