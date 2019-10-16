Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz, spor yaparken kolunu sakatladı

Son olarak ekranların en çok izlenen dizisi Çukur'da rol alan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, spor yaptığı sırada ters bir hareketle kol kasını zedeledi. Doktor kontrolü sonrasında ciddi bir durum olmadığı ortaya çıkan oyuncunun kolu askıya alındı.

KOLU ASKIYA ALINDI

Çukur'da Yamaç'ın eşi Sena karakterini canlandıran ve büyük bir hayran kitlesi yakalayan Dilan Çiçek Deniz,dizinin 2. sezonunda finali görmeden senaryo gereği ölerek diziden ayrılmıştı. Yeni sezonda ne yapacağı merakla beklenen güzel oyuncu, hayranlarını endişelendirdi. Deniz, spor yaptığı sırada ters bir hareketle kol kasını zedeledi. Kolu askıya alınan güzel oyuncunun durumunun iyi olduğu haberinden sonra sevenleri rahat bir nefes aldı.

DİZİDEKİ AŞKINA MESAJ YOLLADI

Güzel oyuncu geçtiğimiz gün Çukur dizisinde eşini canlandıran Aras Bulut İynemli'nin 7. Koğuşta Mucize filminin afişini paylaşarak tebrik mesajı yayınladı.