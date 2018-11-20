20 Kasım 2018, 20:18
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Çukur'un Sena'sı Giyim Tarzıyla Takipçilerini Büyüledi

Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde Sena karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz, giyim tarzıyla göz kamaştırdı. Deniz, giyim tarzıyla tam not aldı.

Çukur dizisindeki oyunculuğuyla milyonlarca kişi tarafından beğeniyle takip edilen Dilan Çiçek Deniz, tarzıyla tam puan aldı.

"GÜZELLİĞİNİZE DİYECEK BİR ŞEY BULAMIYORUM"

Instagram hesabından mini etekli fotoğrafını takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, mest etti. Ünlü oyuncunun takipçileri de paylaşıma sessiz kalmadı. Deniz'in takipçileri beğenileriyle ve yorumlarıyla paylaşıma hayran kaldıklarını ifade etti. Deniz'in paylaşımına yorum yapan bir takipçisi, "Diyecek bir şey bulamıyorum çok güzelsiniz." yorumunu yaptı. Başk bir takipçisi ise, "Bu estetik güzeli olan kız değil mi?" yorumunu yaptı.

Instagram,Dilan Çiçek Deniz,Çukur
20 Kasım 2018 Salı 20:18



YORUMLAR (11)
BERFİN KARTANESİ: BEN DAHA GÜZELİM.BENİ KEŞFEDEN YOK.HEY YAAA
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LALE: ÇAĞDAŞLIK MEDENİYET İLERİCİLİK MUASIR MEDENİYETLER SEVİYESİNİN ÜZERİNE ÇIKMAK
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TR80: Hiç ilgimi çekmeyen bir film Birdefa dahi izlemedim .
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