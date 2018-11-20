Çukur'un Sena'sı Giyim Tarzıyla Takipçilerini Büyüledi

Çukur dizisindeki oyunculuğuyla milyonlarca kişi tarafından beğeniyle takip edilen Dilan Çiçek Deniz, tarzıyla tam puan aldı.

"GÜZELLİĞİNİZE DİYECEK BİR ŞEY BULAMIYORUM"

Instagram hesabından mini etekli fotoğrafını takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, mest etti. Ünlü oyuncunun takipçileri de paylaşıma sessiz kalmadı. Deniz'in takipçileri beğenileriyle ve yorumlarıyla paylaşıma hayran kaldıklarını ifade etti. Deniz'in paylaşımına yorum yapan bir takipçisi, "Diyecek bir şey bulamıyorum çok güzelsiniz." yorumunu yaptı. Başk bir takipçisi ise, "Bu estetik güzeli olan kız değil mi?" yorumunu yaptı.